Ισραήλ: Τραυματισμός αμάχων από αντιαρματικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο

Αρκετοί άμαχοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους από τον Λίβανο, σύμφωνα με τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Ο πύραυλος έπληξε οχήματα πολιτών κοντά στη βόρεια κοινότητα Ντοβέβ, κοντά στα σύνορα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι απαντούν με βομβαρδισμό από το πυροβολικό προς την πηγή του πυραύλου.

Ξεχωριστά, ο IDF λέει ότι έπληξε πυρήνα στο νότιο Λίβανο που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει ρουκέτες ή πυραύλους στο Ισραήλ.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του IDF χτύπησε μια ομάδα αντιαρματικών πυραύλων στο νότιο Λίβανο που προετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση κοντά στη Μετούλα, προσθέτει ο IDF.

