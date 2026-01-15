Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ακόμα ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ματσάδο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο Reuters την Πέμπτη, πριν από τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η κατάσχεση αυτή είναι η έκτη που πραγματοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες σε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα ή είχε μεταφέρει στο παρελθόν. Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στην Καραϊβική.

Η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού επιβεβαίωσε την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν την αυγή, αναφέροντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν το Motor/Tanker Veronica «χωρίς περιστατικά». Ανέφερε ότι το Veronica «λειτουργούσε αψηφώντας την καραντίνα που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ στα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις στην Καραϊβική».

«Το μόνο πετρέλαιο που θα φεύγει από τη Βενεζουέλα θα είναι πετρέλαιο που συντονίζεται σωστά και νόμιμα», ανέφερε η Νότια Διοίκηση σε δήλωσή της.

Οι κατασχέσεις ξεκίνησαν ως μέρος της εκστρατείας του Τραμπ για να αναγκάσει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο να παραιτηθεί από την εξουσία, η οποία κορυφώθηκε με την εισβολή των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα για να συλλάβουν τον ίδιο και τη σύζυγό του στις 3 Ιανουαρίου.

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ελέγχουν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας επ' αόριστον, καθώς επιδιώκουν να ανοικοδομήσουν την ερειπωμένη πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας.

Τα πλοία που έχουν κατασχεθεί μέχρι στιγμής είτε υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις είτε αποτελούν μέρος ενός «σκιώδους στόλου» μη ρυθμιζόμενων πλοίων που αποκρύπτουν την προέλευσή τους για να μεταφέρουν πετρέλαιο από μεγάλους παραγωγούς που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως το Ιράν, η Ρωσία ή η Βενεζουέλα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία που παρακολουθούσε ένα ρωσικό υποβρύχιο, αφού το καταδίωξαν για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

Η κίνηση καταδικάστηκε από τη Μόσχα.

Η τελευταία κατάσχεση έλαβε χώρα πριν από τη συνάντηση της Πέμπτης μεταξύ του Τραμπ και της Ματσάδο, στην πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση από τότε που οι ΗΠΑ ανέτρεψαν τον μακροπρόθεσμο εχθρό της, τον Μαδούρο.

Ο Τραμπ την είχε αποκαλέσει στο παρελθόν «αγωνίστρια της ελευθερίας», αλλά απέρριψε την ιδέα να την τοποθετήσει στην ηγεσία της Βενεζουέλας μετά την ανατροπή του Μαδούρο, λέγοντας ότι δεν είχε αρκετή εσωτερική υποστήριξη.

Μια απόρρητη αξιολόγηση της CIA που παρουσιάστηκε στον Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιστοί του Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένου του Ροντρίγκεζ, ήταν οι πλέον κατάλληλοι για να διατηρήσουν τη σταθερότητα.