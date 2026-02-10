Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, ως ένα μέσο για να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, όμως φοβούνται τα αντίποινα και τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια κίνηση στις παγκόσμιες πετρελαιαγορές, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12 δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστεί να κάνουν «κάτι πολύ σκληρό», εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό», ανέφερε, σύμφωνα με το δίκτυο.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσαν το Axios και το Channel 12, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για την πρόσφατη καταστολή διαδηλωτών στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επανεκκίνησαν συνομιλίες την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν, για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, ωστόσο ο Τραμπ παράλληλα έχει προχωρήσει σε σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή του Κόλπου.

Ο ίδιος είπε στο Axios ότι αναμένει ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. «Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται εκεί και ενδέχεται να σταλεί και άλλη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» την αποστολή επιπλέον ομάδας μάχης αεροπλανοφόρου. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, στην περιοχή βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με την ομάδα κρούσης του, που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και συνοδευτικά πλοία. Οι ΗΠΑ διατηρούσαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή κατά μεγάλο μέρος του πολέμου στη Γάζα.

Παρά τη στρατιωτική κινητικότητα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διπλωματική οδό, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «θέλει πολύ να κάνει συμφωνία» και συμμετέχει πιο σοβαρά στις συνομιλίες σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της στρατιωτικής πίεσης.

«Την προηγούμενη φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε, αναφερόμενος στην απόφασή του να πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο. «Υπερεκτίμησαν τη θέση τους». Πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές».

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν θα διαπραγματευτεί ζητήματα πέραν του πυρηνικού της προγράμματος και δεν προτίθεται να παραιτηθεί από το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «αυτονόητο» οποιαδήποτε συμφωνία να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εκτιμώντας όμως ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν και τα βαλλιστικά αποθέματα πυραύλων της χώρας. «Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», είπε.