Οι ΗΠΑ εξετάζουν να επιτρέψουν στην Nvidia να πουλήσει τσιπ H200 στην Κίνα

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκρίνει τις πωλήσεις των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H200 της Nvidia στην Κίνα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, καθώς μια διμερής χαλάρωση των εντάσεων αυξάνει τις προοπτικές εξαγωγής προηγμένης αμερικανικής τεχνολογίας προς την Κίνα.

Το υπουργείο Εμπορίου, που εποπτεύει τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, επανεξετάζει την πολιτική που απαγορεύει τις πωλήσεις τέτοιων τσιπ στην Κίνα, ανέφεραν οι πηγές, τονίζοντας ότι τα σχέδια μπορεί να αλλάξουν.

Η δυνατότητα αυτή σηματοδοτεί μια πιο φιλική προσέγγιση προς την Κίνα, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του εμπορικού και τεχνολογικού πολέμου που διαπραγματεύτηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στο Πουσάν τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον ανησυχούν ότι η αποστολή πιο προηγμένων τσιπ AI στην Κίνα θα μπορούσε να βοηθήσει το Πεκίνο να ενισχύσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες, φόβοι που οδήγησαν τη διοίκηση Μπάιντεν να θέσει περιορισμούς σε τέτοιες εξαγωγές.