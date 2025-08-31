Η κυβέρνηση του Τραμπ συνεχίζει τις συνομιλίες με τους εμπορικούς εταίρους της, παρά την απόφαση του αμερικανικού εφετείου που δηλώνει ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι, όπως ανέφερε την Κυριακή ο Αμερικανός Αντιπρόσωπος Εμπορίου, Jamieson Greer.

«Οι εμπορικοί μας εταίροι συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά μαζί μας στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα "Fox & Friends" του Fox News. «Οι άνθρωποι προχωρούν με τις συμφωνίες τους, ανεξαρτήτως της απόφασης του δικαστηρίου στο ενδιάμεσο».

Ο Greer δεν ανέφερε με ποιες χώρες η Αμερική συνεχίζει τις συνομιλίες, αλλά είπε ότι είχε μιλήσει το Σάββατο το πρωί με έναν εμπορικό υπουργό.

Το Εφετείο των ΗΠΑ για την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια, με απόφαση 7-4 την Παρασκευή, ανέφερε ότι οι λεγόμενοι αντεστραμμένοι δασμοί που καθορίστηκαν τον Απρίλιο, καθώς και οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό τον Φεβρουάριο, είναι παράνομοι, αλλά η απόφαση δεν επηρεάζει τους δασμούς που εκδόθηκαν υπό άλλες νομικές εξουσίες.

Ο Τραμπ καταδίκασε την απόφαση και δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Το εφετείο ανέφερε ότι οι δασμοί του θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου να επιτραπεί η άσκηση έφεσης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τους δασμούς κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες, παρά την αύξηση της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές που προκαλούν.

Associated Press: Τι θα γίνει με τους δασμούς Τραμπ μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου ότι είναι «παράνομοι»

Υπενθυμίζεται ότι ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου.

Γιατί το δικαστήριο αποφάνθηκε κατά του προέδρου;

Όπως αναλύει το Associated Press, η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι τα δικαστήρια είχαν εγκρίνει την επείγουσα χρήση δασμών από τον τότε πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον που ακολούθησε την απόφασή του να τερματίσει μια πολιτική που συνέδεε το αμερικανικό δολάριο με την τιμή του χρυσού. Η κυβέρνηση Νίξον επικαλέστηκε με επιτυχία τότε την εξουσία της βάσει του Νόμου περί Εμπορίου με τον Εχθρό του 1917.

Τον Μάιο, το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη απέρριψε το επιχείρημα, κρίνοντας ότι οι δασμοί του Τραμπ για την Ημέρα της Απελευθέρωσης «υπερβαίνουν κάθε εξουσία που έχει παραχωρηθεί στον πρόεδρο» βάσει του νόμου περί έκτακτης ανάγκης.

Την Παρασκευή, το ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε με ψήφους 7-4 ότι «φαίνεται απίθανο το Κογκρέσο να σκόπευε... να χορηγήσει στον Πρόεδρο απεριόριστη εξουσία να επιβάλλει δασμούς».

Πού οδηγεί αυτό την εμπορική ατζέντα του Τραμπ;

Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι εάν οι δασμοί του Τραμπ καταργηθούν, ίσως χρειαστεί να επιστρέψει μέρος των εισαγωγικών φόρων που έχει εισπράξει, προκαλώντας οικονομικό πλήγμα στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα έσοδα από τους δασμούς ανήλθαν σε 159 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Ιούλιο, υπερδιπλάσια από ό,τι ήταν την ίδια χρονική στιγμή το προηγούμενο έτος.

Πράγματι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε σε νομική κατάθεση αυτόν τον μήνα ότι η ανάκληση των δασμών θα μπορούσε να σημάνει «οικονομική καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εναλλακτικές Τραμπ

Ο Τραμπ έχει όντως εναλλακτικούς νόμους για την επιβολή φόρων εισαγωγής, αλλά αυτοί θα περιόριζαν την ταχύτητα και τη σοβαρότητα με την οποία θα μπορούσε να ενεργήσει. Για παράδειγμα, στην απόφασή του τον Μάιο, το εμπορικό δικαστήριο σημείωσε ότι ο Τραμπ διατηρεί πιο περιορισμένη εξουσία να επιβάλλει δασμούς για την αντιμετώπιση των εμπορικών ελλειμμάτων βάσει ενός άλλου νόμου, του Εμπορικού Νόμου του 1974.



Αλλά αυτός ο νόμος περιορίζει τους δασμούς στο 15% και σε μόλις 150 ημέρες για τις χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλα εμπορικά ελλείμματα.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να επικαλεστεί δασμούς χρησιμοποιώντας διαφορετική νομική εξουσία όπως έκανε με τους δασμούς σε ξένο χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα. Αλλά αυτό απαιτεί έρευνα του υπουργείου Εμπορίου και δεν μπορεί να επιβληθεί απλώς κατά την κρίση του προέδρου.