Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη σύζυγο του δικαστή Ντε Μοράες, τον οποίο κατηγορούν για τη δίωξη Μπολσονάρου

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη σύζυγο του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προέδρευε στη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου, μια υπόθεση που προκαλεί εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μπραζίλια.

Εδώ και πολλούς μήνες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του ασκούν πιέσεις στις δικαστικές αρχές της Βραζιλίας, κατηγορώντας τες για την άδικη δίωξη του πρώην προέδρου και συμμάχου του Τραμπ.

Ο δικαστής ντε Μοράες είναι ο βασικός στόχος των κυρώσεων, καθώς η Ουάσινγκτον τον κατηγορεί ότι «ενορχήστρωσε ένα κυνήγι μαγισσών».

Ο Ίλον Μασκ, ο στενός συνεργάτης του Τραμπ – παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες – παρομοίασε μάλιστα τον δικαστή με τον Βόλντεμορτ, τον μοχθηρό αντίπαλο του Χάρι Πότερ.

Οι νέες κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στοχεύουν τη σύζυγο του δικαστή, τη Βιβιάνε Μπαρσί ντε Μοράες καθώς και μια εταιρεία που συνδέεται με την οικογένειά της.

Αφορούν το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων της στις ΗΠΑ ενώ απαγορεύεται επίσης σε αμερικανικές εταιρείες και σε Αμερικανούς πολίτες να συνεργάζονται μαζί της, υπό την απειλή κυρώσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι το υπουργείο του θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο «άτομα που παρέχουν υλική υποστήριξη στον Ντε Μοράες» ο οποίος καταπατά «τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Στις 11 Σεπτεμβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών, αφού τον έκρινε ένοχο για συνωμοσία με στόχο να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές από τον σημερινό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, το 2022.