Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις πολεμικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή - Το Ιράν ετοιμάζει ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Το αμερικανικό ναυτικό έστειλε ένα επιπλέον πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters την Πέμπτη, εν μέσω μεγάλης στρατιωτικής συγκέντρωσης στην περιοχή και των εντάσεων των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι το USS Delbert D. Black είχε εισέλθει στην περιοχή τις τελευταίες 48 ώρες. Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των αντιτορπιλικών στη Μέση Ανατολή σε έξι, μαζί με ένα αεροπλανοφόρο και τρία άλλα παράκτια πολεμικά πλοία.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμα, έγινε γνωστό πως το ιρανικό ναυτικό θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις με την Κίνα και τη Ρωσία στη Θάλασσα του Ομάν και τον Ινδικό Ωκεανό τις επόμενες ημέρες.

Επίθεση της Τεχεράνης στην ΕΕ

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιτέθηκε την Πέμπτη στη στάση που κρατά η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μέση Ανατολή, μετά και από την απόφαση της Κομισιόν να χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικά οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Όπως δήλωσε ο ίδιος με ανάρτηση του στο Χ, «αρκετές χώρες προσπαθούν επί του παρόντος να αποτρέψουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου στην περιοχή μας. Καμία από αυτές δεν είναι ευρωπαϊκή.

Αντίθετα, η Ευρώπη είναι απασχολημένη με το να αναζωπυρώνει τις φλόγες.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η ήπειρος είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί μαζικά από έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή μας —συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας— η τρέχουσα στάση της ΕΕ είναι βαθιά επιζήμια για τα ίδια της τα συμφέροντα.

Οι Ευρωπαίοι αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτό που τους προσφέρουν οι κυβερνήσεις τους.