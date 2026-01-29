Στην Ουάσινγκτον βρίσκονται ανώτεροι αξιωματούχοι από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στο Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις επιλογές που διαθέτει για νέα πλήγματα στη χώρα.

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει καλέσει υψηλόβαθμους εκπροσώπους άμυνας και πληροφοριών από τις δύο χώρες για συνομιλίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν.

Tο αδιέξοδο αυτό αναφορικά με περιορισμό του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης έχει ωθήσει την αμερικανική κυβέρνηση σε επαναξιολόγηση των επιλογών της αναφορικά με το Ιράν, με τη στρατιωτική λύση να επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, αναφέρει το CNN.

Ο επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ, στρατηγός Σλόμι Μπίντερ είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη στο Πεντάγωνο, τη CIA και τον Λευκό Οίκο μεταφέροντας πληροφορίες για πιθανούς στόχους στο ιρανικό έδαφος, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ο υπουργός Άμυνας πρίγκιπας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν προγραμματίζει επαφές στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η στρατιωτική προετοιμασία για πλήγματα στο Ιράν και η διπλωματία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στον Κόλπο εν όψει πιθανών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ χώρες στην περιοχή βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παρά τις απειλές για πλήγματα -που, σύμφωνα με τον Τραμπ, «θα είναι πολύ χειρότερα» από εκείνα του Ιουνίου στο Ιράν -, αξιωματούχοι της κυβέρνησής του δηλώνουν πως δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για διπλωματική προσέγγιση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες άλλων πηγών, στην Ουάσιγκτον προωθούνται πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται ακόμη και «πλήγματα ακριβείας» εναντίον υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, ενώ συνεχίζεται η στρατιωτική ενίσχυσή τους στη Μέση Ανατολή.

Ποια η στάση της Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία φαίνεται να ανησυχεί για μια ενδεχόμενη περιφερειακή σύρραξη και επιχειρεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αναφορές που έχουν προηγηθεί δείχνουν ότι το Ριάντ έχει μεταφέρει μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές, με στόχο την αποκλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής επικοινωνίας του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου με τον Ιρανό πρόεδρο.

Αψηφά τις απειλές το Ιράν

Σημειώνεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να απαντήσουν «άμεσα και δυναμικά».

«Οι γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες — με το δάχτυλο στη σκανδάλη — να απαντήσουν άμεσα και ισχυρά σε κάθ επιθετική ενέργεια», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.