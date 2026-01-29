Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ: Εγκρίθηκαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την Πέμπτη νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες στοχεύουν άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών και στην υποστήριξη της χώρας προς τη Ρωσία, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ.

Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία για την ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, τοποθετώντας τους σε κατηγορία παρόμοια με εκείνη του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα, σηματοδοτώντας μια συμβολική αλλαγή στην προσέγγιση της Ευρώπης απέναντι στην ηγεσία του Ιράν.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, με επικεφαλής τη Γαλλία, ήταν από καιρό απρόθυμα να προσθέσουν τους Φρουρούς στον κατάλογο αυτό, αλλά το Παρίσι δήλωσε την Τετάρτη ότι θα υποστηρίξει την κίνηση αυτή, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκρισή της, παρόλο που μια τέτοια απόφαση απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ένωσης.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης που ιδρύθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979 για να προστατεύσει το σιιτικό κληρικό σύστημα διακυβέρνησης, έχει μεγάλη επιρροή στη χώρα, ελέγχοντας τμήματα της οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων, και είναι επίσης υπεύθυνο για τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών του Ιράν.