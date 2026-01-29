ΕΕ: Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατική οργάνωση
AP Photo/Vahid Salemi
AP Photo/Vahid Salemi

29/01/2026 • 17:42 / Τελευταία Ενημέρωση: 18:28
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τη Φρουρά της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», ανέφερε η Κάλας.

Παράλληλα, το Ισραήλ χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» συμφωνία των υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ να συμπεριλάβουν το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις».

«Πρόκειται για μια σημαντική και ιστορική απόφαση», αναφέρει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας πως «επί χρόνια, και τις τελευταίες εβδομάδες με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, το Ισραήλ εργάστηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Με τη σειρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης «τρομοκρατική οργάνωση».

«Τρομοκρατικό, έτσι χαρακτηρίζεται ένα καθεστώς που καταστέλλει τις διαδηλώσεις του δικού του λαού στο αίμα», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στον υπουργό Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομενί και στον γενικό εισαγγελέα Μοχάμαντ Μοβαχέντι Αζάντ, καθώς και στον πρόεδρο δικαστή Ιμάν Αφσάρ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Όλοι τους συμμετείχαν στη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων και στην αυθαίρετη σύλληψη πολιτικών ακτιβιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε το Συμβούλιο σε δήλωσή του.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Στενό του Ορμούζ την 1η και 2α Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Press TV την Πέμπτη.

Το στενό είναι η πιο σημαντική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

