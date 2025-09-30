Οι ΗΠΑ δημιουργούν νέα μονάδα drone Reaper στη Νότια Κορέα

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ εγκαθιστά μόνιμη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Κορεατική Χερσόνησο, επαναφέροντας μια μοίρα της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας εν μέσω των υποβόσκουσων στρατιωτικών εντάσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η 431η Μοίρα Αναγνώρισης Εκστρατείας ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Αεροπορική Βάση Κουνσάν στη δυτική ακτή της Νότιας Κορέας, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ. Θα πετάξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper από την εγκατάσταση.

Πρόκειται για μια ακόμη κίνηση προς την ενίσχυση των αεροπορικών δυνατοτήτων του αμερικανικού στρατού στη χερσόνησο, μετά την επανατοποθέτηση μαχητικών αεροσκαφών F-16 πιο κοντά στη Βόρεια Κορέα τους τελευταίους μήνες. Έρχεται επίσης λίγες εβδομάδες αφότου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στάθηκε δίπλα στον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Τα Reaper είναι μη επανδρωμένα μονοκινητήρια στροβιλοκινητήρια αεροσκάφη που μπορούν να εκτελέσουν μια ποικιλία πολεμικών και άλλων αποστολών, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με εκτεταμένη εμβέλεια άνω των 1.600 μιλίων (2.575 χιλιομέτρων) και την ικανότητα να παραμένουν στον αέρα επ' αόριστον με εναέριο ανεφοδιασμό, τα Reaper θα παράσχουν σημαντική ενίσχυση στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η εμβέλεια των Reaper καλύπτει όχι μόνο τη Βόρεια Κορέα - η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας βρίσκεται περίπου 150 μίλια βόρεια του Κουνσάν - αλλά και την Ανατολική Σινική Θάλασσα και την Ταϊβάν, περίπου 800 μίλια μακριά.

Η μόνιμη εγκατάσταση των Reaper στο Kunsan δείχνει τη δέσμευση της Ουάσινγκτον προς τη Νότια Κορέα και τους άλλους συμμάχους και εταίρους της στον Ειρηνικό, σε μια εποχή που ορισμένοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με αυτό, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τις προκλήσεις ασφαλείας πιο κοντά στην ίδια την περιοχή.