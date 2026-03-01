Οι ΗΠΑ βύθισαν πολεμικό σκάφος του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως ότι μια ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran χτυπήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις και βυθίζεται σε μια προβλήτα στο Chah Bahar στον Κόλπο του Ομάν.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης (CENTCOM)
«Μια ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran χτυπήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury. Το πλοίο βυθίζεται επί του παρόντος στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar. Όπως είπε ο Πρόεδρος, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, του IRGC και της αστυνομίας "πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους". Εγκαταλείψτε το πλοίο».
An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026