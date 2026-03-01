Ιράν: Ακόμα και εντός δύο ημερών ο διάδοχος του Χαμενεΐ - Ο Αραγκτσί διαψεύδει τo κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν θα μπορούσε να ορίσει τον διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη της χώρας ακόμα και σε εντός δύο ημερών, δήλωσε την Κυριακή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, μιλώντας στο Al Jazeera.

Ο ίδιος είπε πως οι κρατικοί θεσμοί στο Ιράν «λειτουργούν κανονικά» και ότι η χώρα «διαθέτει συνταγματικές διαδικασίες». «Μπορεί να δείτε την επιλογή ενός ανώτατου ηγέτη σε μια-δυο μέρες» συμπλήρωσε.

Ακόμα, ο Αραγκτσί αναφέρθηκε στις επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως «δεν επιτιθέμεθα στους γείτονές μας. Επιτιθέμεθα σε αμερικανικούς στόχους, αυτό είναι προφανές».

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οπότε αν (οι γείτονες του Ιράν) είναι θυμωμένοι, θα πρέπει να είναι θυμωμένοι με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πρέπει να ασκούν πίεση σε εμάς για να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά στην άλλη πλευρά» πρόσθεσε.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ συμπλήρωσε πως «πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις βάσεις τους στην περιοχή».

Σχετικά με το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, ο Αραγκτσί υποστήριξε πως η Τεχεράνη δεν έχει καμία πρόθεση να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ προς το παρόν, ούτε έχει σχέδια να κάνει «οτιδήποτε θα διαταράξει τη ναυσιπλοΐα σε αυτό το στάδιο».