

Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις «εχθρικές βάσεις» προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών του νέου κυβερνητικού Συμβουλίου, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Πεζεσκιάν είπε ότι το συμβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες για το σκοπό αυτό την Κυριακή 1η Μαρτίου, επικαλούμενος το άρθρο 111 του συντάγματος του Ιράν.