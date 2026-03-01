Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις «εχθρικές βάσεις» προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών του νέου κυβερνητικού Συμβουλίου, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Πεζεσκιάν είπε ότι το συμβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες για το σκοπό αυτό την Κυριακή 1η Μαρτίου, επικαλούμενος το άρθρο 111 του συντάγματος του Ιράν.
Islamic Regime's President, Masoud Pezeshkian:— Shin (@hey_itsmyturn) March 1, 2026
"Armed forces of the Islamic Republic are strongly targeting enemy's bases and will continue to do so"
[The rest is gibberish, just kissing Khamenei's dead ass] #Iran pic.twitter.com/lv4P3qHW7y