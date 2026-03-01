Μήνυμα Πεζεσκιάν: Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις εχθρικές βάσεις - Το Συμβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες του (vid)
Μήνυμα Πεζεσκιάν: Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις εχθρικές βάσεις - Το Συμβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες του (vid)

01/03/2026 • 16:05 / Τελευταία Ενημέρωση: 16:06
Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις «εχθρικές βάσεις» προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών του νέου κυβερνητικού Συμβουλίου, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Πεζεσκιάν είπε ότι το συμβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες για το σκοπό αυτό την Κυριακή 1η Μαρτίου, επικαλούμενος το άρθρο 111 του συντάγματος του Ιράν.

