Άμπου Ντάμπι: Αναφορές για ιρανική επίθεση σε γαλλική ναυτική βάση
X/@Breaking911
X/@Breaking911

Άμπου Ντάμπι: Αναφορές για ιρανική επίθεση σε γαλλική ναυτική βάση

01/03/2026 • 16:06
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
01/03/2026 • 16:06
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η γαλλική ναυτική βάση Camp de la Paix στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φαίνεται πως δέχθηκε χτυπήματα από ιρανική επίθεση, στον απόηχο των αντιποίνων που εξαπολύει η Τεχεράνη σε κράτη της Μέσης Ανατολής και εν μέσω του πολέμου του Ιράν με Ισραήλ και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών media, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα από την επίθεση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η επίθεση, θα είναι το πρώτο χτύπημα του Ιράν κατά ευρωπαϊκών στόχων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΡΑΝ
ΓΑΛΛΙΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα