Άμπου Ντάμπι: Αναφορές για ιρανική επίθεση σε γαλλική ναυτική βάση

Η γαλλική ναυτική βάση Camp de la Paix στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φαίνεται πως δέχθηκε χτυπήματα από ιρανική επίθεση, στον απόηχο των αντιποίνων που εξαπολύει η Τεχεράνη σε κράτη της Μέσης Ανατολής και εν μέσω του πολέμου του Ιράν με Ισραήλ και ΗΠΑ.

NOW: Zayed Port in Abu Dhabi, UAE hit by Iranian strikes. pic.twitter.com/LWKfsY7JHT — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών media, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα από την επίθεση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η επίθεση, θα είναι το πρώτο χτύπημα του Ιράν κατά ευρωπαϊκών στόχων.