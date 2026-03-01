Στους 148 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν

01/03/2026 • 15:53
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Στους 148 ανέρχονται οι νεκροί από την ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν. Από αυτά, στην πλειοψηφία τους ήταν παιδιά, μαθήτριες δημοτικού. 

Από την επίθεση που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Μινάμπ ακόμη 95 άτομα τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Οι εικόνες των μικρών παιδιών να ανασύρονται από τα συντρίμμια και το χάος που ξέσπασε μετά το ανελέητο χτύπημα συγκλονίζουν. Οι σοροί τους ανασύρονται μαζί τις σχολικές τους τσάντες και τα βιβλία τους από τα ερείπια.

Το σχολικό κτίριο φαίνεται να βρίσκεται δίπλα σε στρατώνες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

