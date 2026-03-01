Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Αναφορές ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ενδέχεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές.

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad was reportedly killed by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/Rm4elr1N4Q — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ, ο Αχμαντινετζάντ φέρεται να σκοτώθηκε στο σπίτι του. Και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν την «εξόντωση» του Αχμαντινετζάντ, περιγράφοντάς την ως μέρος μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας που στοχεύει ανώτερα ιρανικά στελέχη.

Οι πληροφορίες μεταδίδονται από διεθνή και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ενώ αναμένεται διευκρίνιση από επίσημες πηγές, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Ιράν: Σκοτώθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας του Ιράν σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο στρατηγός Γκολαμρεζά Ρεζαϊάν, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα των χθεσινών εχθρικών επιθέσεων», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, με άλλα ΜΜΕ να αναφέρονται στην ίδια πληροφορία.

Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων

Παράλληλα, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, σκοτώθηκε μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατού στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε το όνομα του Μουσαβί μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματικών που σκοτώθηκαν χθες Σάββατο μαζί με τον υπουργό Άμυνας του Ιράν, τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ και τον Αλί Σαμχανί, σύμβουλο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι όλοι τους σκοτώθηκαν «στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας», ενώ πρόσθεσε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα αργότερα.

IDF: Εξοντώσαμε υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι επτά υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ανάμεσα στους οποίους ο επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ, και ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη.

Μια επίθεση είχε ως στόχο συνάθροιση κατά την οποία «εξοντώθηκαν» επτά αξιωματούχοι του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, στην τηλεόραση.

Μεταξύ αυτών είναι επίσης ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

