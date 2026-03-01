Κουβέιτ: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από ιρανικά «χτυπήματα», αναφέρει το υπ. Υγείας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 32 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ, ανέφεραν οι αρχές, στα πλήγματα που διενεργεί από χθες, Σάββατο, το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου ως αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του.

Τα πλήγματα προκάλεσαν έναν θάνατο και τον τραυματισμό άλλων 32 ανθρώπων, όλοι ξένοι υπήκοοι, ανέφερε σε μια ανακοίνωση χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Αμπντάλα αλ-Σανάντ.

Στοχοποιήθηκε με τέσσερις πυραύλους το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Λίνκολν

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.