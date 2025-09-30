Οι Ηνωμένες Πολιτείες απελαύνουν περίπου 100 Ιρανούς πίσω στο Ιράν, ανέφερε η εφημερίδα New York Times την Τρίτη, επικαλούμενη δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που είχε γνώση των σχεδίων.

Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μια πτήση που ναύλωσε η Αμερική απογειώθηκε από τη Λουιζιάνα τη Δευτέρα και είχε προγραμματιστεί να φτάσει στο Ιράν μέσω του Κατάρ κάποια στιγμή την Τρίτη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ταυτότητα των Ιρανών και οι λόγοι για τους οποίους προσπάθησαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ δεν είναι άμεσα σαφείς, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η απέλαση, ένα ασυνήθιστο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ήρθε μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να απελάσει έναν αριθμό ρεκόρ ατόμων που ζουν στις ΗΠΑ χωρίς νόμιμο καθεστώς, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο μετά από αυτό που περιγράφει ως υψηλό αριθμό παράνομων διαβάσεων των συνόρων υπό τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει αγωνιστεί να αυξήσει τα επίπεδα απέλασης, ακόμη και αν έχει δημιουργήσει νέους τρόπους για να στέλνει μετανάστες σε χώρες άλλες από τη δική τους.

Η ταυτότητα των Ιρανών και οι λόγοι για τους οποίους προσπάθησαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ δεν ήταν αμέσως σαφείς, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία πρόσθεσε ότι ορισμένοι είχαν προσφερθεί εθελοντικά να φύγουν μετά από μήνες κράτησης σε κέντρα κράτησης, ενώ άλλοι όχι.

Σύμφωνα με τους NYT, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν συντόνιζε την επιστροφή των απελαθέντων, στους οποίους είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα ήταν ασφαλείς και δεν θα αντιμετώπιζαν προβλήματα.

Τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ απέλασαν 119 άτομα από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, στον Παναμά, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.