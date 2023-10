Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε υπόγειο καταφύγιο της Χαμάς στην Τζενίν: Τουλάχιστον δύο νεκροί (pics&vids)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αναφέρουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο τρομοκράτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ - η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ - επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η Σιν Μπετ και οι IDF ανέφεραν ότι είχαν πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε ο συγκεκριμένος πυρήνας.

