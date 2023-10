Εκπρόσωπος IDF: Η Χεζμπολάχ παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι (vids)

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Τζόναθαν Κόνρικους, δήλωσε το πρωί της Κυριακής, ότι ο στρατός επικεντρώνεται επιχειρησιακά στα βόρεια σύνορα της χώρας με τον Λίβανο. Σύμφωνα με τις IDF, το Ισραήλ πρόσθεσε 14 κοινότητες στο σχέδιο εκκένωσης στο βόρειο τμήμα της χώρας.Οι κοινότητες που περιγράφονται στην ανακοίνωση, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, βρίσκονται κοντά στον Λίβανο και τη Συρία.

«Μέχρι στιγμής η αντίδρασή μας είναι μετρημένη, τακτική και περιορίζεται στις περιοχές κοντά στα σύνορα (με τον Λίβανο)», δήλωσε ο Κόνρικους, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC.

«Η Χεζμπολάχ παίζει ένα πολύ, πολύ, επικίνδυνο παιχνίδι. Κλιμακώνουν την κατάσταση, βλέπουμε καθημερινά όλο και περισσότερες επιθέσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των IDF. Ο ίδιος ανέφερε ότι «το Ισραήλ αμύνεται μόνο» και ότι «έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα».

Παράλληλα, είπε ότι όσοι βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ έχουν εκκενωθεί.

«Η Χεζμπολάχ επιτίθεται και σέρνει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά από τον οποίο κινδυνεύει να χάσει πολλά», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόρνικους σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Το κράτος του Λιβάνου είναι πραγματικά έτοιμο να διακινδυνεύσει ό,τι έχει απομείνει από τη λιβανέζικη ευημερία και κυριαρχία προς όφελος τρομοκρατών της Γάζας, του Ισλαμικού Κράτους της Γάζας;», διερωτήθηκε ο Κόνρικους.

«Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουν οι λιβανέζικες αρχές και στο οποίο πρέπει να απαντήσουν», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αναφέρουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο τρομοκράτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ - η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ - επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η Σιν Μπετ και οι IDF ανέφεραν ότι είχαν πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε ο συγκεκριμένος πυρήνας.

BREAKING: A joint IDF and Shin Bet raid foils terrorist plot in the Al-Ansar mosque in the West Bank city of Jenin. IDF says the mosque contained Hamas and Islamic Jihad operatives who were organizing an “imminent terror attack.” pic.twitter.com/iSoBGFFckE