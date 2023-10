ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο αποστέλλει επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στη Μ. Ανατολή

Την αποστολή αντιπυραυλικού συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) και περισσότερων Patriot στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

«Κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων με τον πρόεδρο Μπάιντεν σχετικά με πρόσφατα κλιμακούμενες ενέργειες από το Ιράν και από προσκείμενες (στην Τεχεράνη) δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διέταξα σήμερα σειρά πρόσθετων μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των θέσεων» των ΗΠΑ στην περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ γνωστοποίησε επίσης ότι έθεσε σε κατάσταση επιφυλακής επιπλέον στρατιωτική δύναμη, η οποία θα είναι έτοιμη να αναπτυχθεί στην περιοχή εφόσον κριθεί απαραίτητο. Δεν υπεισήλθε ωστόσο σε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι «σκοπεύει να αυξήσει τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα», ενόψει των προετοιμασιών της επόμενης φάσης της επιχείρησής του στο παλαιστινιακό έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

«Από σήμερα θα αυξήσουμε τα πλήγματα», δήλωσε ο στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις λένε ότι συνεχίζουν να προετοιμάζονται για την αναμενόμενη χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας με «σχέδια για την επέκταση των μαχών» να εγκρίνονται τις τελευταίες ημέρες.

Τα στρατεύματα «διεξάγουν εκπαίδευση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια», λέει ο IDF. Ο Ισραηλινός Στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, εν όψει μιας μεγάλης χερσαίας εισβολής που αξιωματούχοι είπαν ότι θα ξεκινήσει «σύντομα».

