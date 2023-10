Αεροπορικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη και στα αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι

Οι αρχές του Ισραήλ πρόσθεσαν 14 κοινότητες στο σχέδιο εκκένωσης του βόρειου τμήματος της χώρας, σύμφωνα με σημερινή κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας και του στρατού. Οι κοινότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που έχει την έγκριση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, βρίσκονται κοντά στη μεθόριο με τη Συρία και τον Λίβανο.

«Η Χεζμπολάχ επιτίθεται και σέρνει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά από τον οποίο κινδυνεύει να χάσει πολλά», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόρνικους.

Οι αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα θα ενταθούν, διεμήνυσε η ισραηλινή πλευρά, που βομβάρδισε το βράδυ του Σαββάτου τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη αλλά και τη Συρία, με στόχο τα διεθνή αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι. Οι Ισραηλινοί αναφέρουν ότι στοχεύουν σε όλες τις περιοχές όπου επιχειρεί η Χαμάς στη Γάζα με αεροπορικές επιδρομές και με το πυροβολικό και ότι επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες αμάχων.

Ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού νωρίς το πρωί της Κυριακής, σκοτώνοντας έναν άμαχο εργαζόμενο και θέτοντας τους διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης εκτός λειτουργίας, ανέφεραν τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλείται το Reuters.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού εκτράπηκαν προς το διεθνές αεροδρόμιο της Λατάκειας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Συρίας.

#BREAKING Israeli strikes knock out Damascus, Aleppo airports: Syria state media pic.twitter.com/vBiZjhPpdX — AFP News Agency (@AFP) October 22, 2023

«Περίπου στις 05:25 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με στόχο τα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού, προκαλώντας τον θάνατο ενός εργαζομένου στο αεροδρόμιο της Δαμασκού και τραυματίζοντας έναν άλλο», δήλωσε στρατιωτική πηγή.

Η πηγή έκανε λόγο για «ταυτόχρονα» πλήγματα που προήλθαν «από τη Μεσόγειο, δυτικά της Λατάκειας, και από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν». «Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στις πίστες προσγείωσης των αεροδρομίων τα έχουν θέσει εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις από και προς τα δύο αεροδρόμια μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Λατάκειας, επεσήμανε το συριακό υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τo δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου, το αεροδρόμιο στο Χαλέπι χτυπήθηκε με τέσσερις ρουκέτες.

Israeli strikes targeted the #Damascus and #Aleppo airports with at least 4 strikes at they Aleppo airport Syrian air defebces responded by intercepting incoming airborne targets. #Syria #SyAAD #Syrianarmy🇸🇾 pic.twitter.com/vAIYdrvDRd — Steele M (@SteeleSyAA) October 22, 2023

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες επιθέσεις στα δύο αεροδρόμια είχαν γίνει από την ισραηλινή αεροπορία και πριν από περίπου δέκα μέρες, με συνέπεια να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών οι διάδρομοι προσγείωσης - απογείωσης.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στοχοθετεί κυρίως θέσεις δυνάμεων που στηρίζονται από το Ιράν και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, συμμάχους της Δαμασκού και εχθρών του Ισραήλ, αλλά και του συριακού στρατού.

Οι αρχές του Ισραήλ πρόσθεσαν 14 κοινότητες στο σχέδιο εκκένωσης του βόρειου τμήματος της χώρας, σύμφωνα με σημερινή κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας και του στρατού.

Οι κοινότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που έχει την έγκριση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, βρίσκονται κοντά στη μεθόριο με τη Συρία και τον Λίβανο.

Εκπρόσωπος IDF: Η Χεζμπολάχ παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Τζόναθαν Κόνρικους, δήλωσε το πρωί της Κυριακής, ότι ο στρατός επικεντρώνεται επιχειρησιακά στα βόρεια σύνορα της χώρας με τον Λίβανο. Σύμφωνα με τις IDF, το Ισραήλ πρόσθεσε 14 κοινότητες στο σχέδιο εκκένωσης στο βόρειο τμήμα της χώρας. Οι κοινότητες που περιγράφονται στην ανακοίνωση, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, βρίσκονται κοντά στον Λίβανο και τη Συρία.

Big question for Lebanon to answer: Is it worth jeopardizing what's left of Lebanese prosperity for the sake of ISIS of Gaza? https://t.co/MjNLnljwn1 — Jonathan Conricus (@jconricus) October 22, 2023

«Μέχρι στιγμής η αντίδρασή μας είναι μετρημένη, τακτική και περιορίζεται στις περιοχές κοντά στα σύνορα (με τον Λίβανο)», δήλωσε ο Κόνρικους, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC.

«Η Χεζμπολάχ παίζει ένα πολύ, πολύ, επικίνδυνο παιχνίδι. Κλιμακώνουν την κατάσταση, βλέπουμε καθημερινά όλο και περισσότερες επιθέσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των IDF. Ο ίδιος ανέφερε ότι «το Ισραήλ αμύνεται μόνο» και ότι «έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα».

Παράλληλα, είπε ότι όσοι βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ έχουν εκκενωθεί.

«Η Χεζμπολάχ επιτίθεται και σέρνει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά από τον οποίο κινδυνεύει να χάσει πολλά», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόρνικους σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Το κράτος του Λιβάνου είναι πραγματικά έτοιμο να διακινδυνεύσει ό,τι έχει απομείνει από τη λιβανέζικη ευημερία και κυριαρχία προς όφελος τρομοκρατών της Γάζας, του Ισλαμικού Κράτους της Γάζας;», διερωτήθηκε ο Κόνρικους.

«Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουν οι λιβανέζικες αρχές και στο οποίο πρέπει να απαντήσουν», πρόσθεσε.

Βομβαρδίστηκε υπόγειο καταφύγιο της Χαμάς στην Τζενίν: Τουλάχιστον δύο νεκροί

Υπενθυμίζεται πως νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αναφέρουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο τρομοκράτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, כלי טיס של צה"ל תקף לפני זמן קצר תוואי טרור תת קרקעי במסגד 'אל אנאצרי' בעיר ג'נין, ובו חוליית טרור של ארגון הטרור החמאס והגא"פ שהייתה אחראית על שורה של פיגועים שבוצעו בחודשים האחרונים ותכננה לבצע פיגוע נוסף בטווח הזמן המיידי >> pic.twitter.com/qjU8DLSbwR — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 21, 2023

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ - η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ - επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η Σιν Μπετ και οι IDF ανέφεραν ότι είχαν πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε ο συγκεκριμένος πυρήνας.

BREAKING: A joint IDF and Shin Bet raid foils terrorist plot in the Al-Ansar mosque in the West Bank city of Jenin. IDF says the mosque contained Hamas and Islamic Jihad operatives who were organizing an “imminent terror attack.” pic.twitter.com/iSoBGFFckE — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) October 22, 2023

Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που - σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση - δείχνουν μια καταπακτή που οδηγούσε από το τέμενος στο υπόγειο καταφύγιο, καθώς και διάγραμμα του χώρου στον οποίο αποθηκεύονταν όπλα και πυρομαχικά.

בין היתר, החוליה הוציאה לפועל פיגוע ב-14 באוקטובר במרחב גדר ההפרדה, בו התפוצץ מטען על ידי הפעלה סלולרית על כוח צבאי שהגיע לנקודה, לא היו נפגעים.



לאחרונה התקבל מידע מודיעיני לפיו המחבלים מתכננים להוציא לפועל פיגוע תופת >> pic.twitter.com/AeNw1siC7P — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2023

Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα στη Μέση Ανατολή

Την αποστολή αντιπυραυλικού συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) και περισσότερων Patriot στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

«Κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων με τον πρόεδρο Μπάιντεν σχετικά με πρόσφατα κλιμακούμενες ενέργειες από το Ιράν και από προσκείμενες (στην Τεχεράνη) δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διέταξα σήμερα σειρά πρόσθετων μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των θέσεων» των ΗΠΑ στην περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ γνωστοποίησε επίσης ότι έθεσε σε κατάσταση επιφυλακής επιπλέον στρατιωτική δύναμη, η οποία θα είναι έτοιμη να αναπτυχθεί στην περιοχή εφόσον κριθεί απαραίτητο. Δεν υπεισήλθε ωστόσο σε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτών.