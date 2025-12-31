Οι χώρες του Ειρηνικού υποδέχονται το 2026 με εντυπωσιακά σόου (pics&vids)

Οι πανηγυρισμοί για την έλευση του νέου έτους ξεκίνησαν στις χώρες του Ειρηνικού που γύρισαν ήδη την σελίδα του 2025 που σημαδεύτηκε από τον πόλεμο και την ανακωχή στη Γάζα, τις μάταιες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τις κολοσσιαίες επενδύσεις στο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ταραχώδη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οξυμένα από την κλιματική απορρύθμιση που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα - δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, ξηρασία στην Αφρική και φονικές πλημμύρες στην Ασία - έπληξαν τον πλανήτη και το 2025, που μένει επισήμως στην ιστορία μεταξύ των τριών θερμότερων ετών που έχουν ποτέ καταγραφεί.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυκτα.

Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉 pic.twitter.com/7BDr3KxAsZ — WORLD 2025 🌊 (@W0rld2025) December 31, 2025

Happy New Year Australia! 🎉



Fireworks have been launched from Sydney Harbour Bridge and the Sydney Opera House to ring in 2026.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/8q5h2QLNef — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Στο Σίδνεϊ, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Έτους», οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάσθηκαν από την αντισημιτική επίθεση στο Μπόνταϊ Μπιτς.

Ένα λεπτό σιγής τηρήθηκε στη διάσημη γέφυρα του λιμανιού που φωτίστηκε με λευκό φως, σύμβολο της ειρήνης. Μεγάλο πλήθος έφτασε στη συνέχεια για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους τα μεσάνυκτα με πυροτεχνήματα.

On NYE, Sydney pauses iconic fireworks, as city stands in solidarity with the Jewish community and victims of the Bondi massacre. 🕊️ ✡️ pic.twitter.com/HeAQ0qefED — Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) December 31, 2025

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στην μεγάλη γιορτή της έλευσης του νέου έτους αναμένονται περί τα 2.5 εκατομμύρια άνθρωποι στην παραλία της Κοπακαμπάνα.