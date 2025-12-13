Bloomberg, Reuters, WSJ

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία ότι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τη Ρωσία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εισβολή στο ανατολικό Ντονμπάς, μια περιοχή που έχει πληγεί σφοδρά από τον πόλεμο.

Συγκεκριμένα, ο φόβος, ο οποίος αποτελεί βασικό σημείο τριβής στις πρόσφατες συνομιλίες, είναι ότι το αμερικανικό σχέδιο για τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης θα παρείχε στο Κρεμλίνο κάλυψη για την ανάπτυξη μυστικών δυνάμεων στην αμφισβητούμενη περιοχή, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και μίλησαν στο Bloomberg.

Στη συνέχεια, η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει υβριδικές τακτικές, προκειμένου να υπονομεύσει τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας και να κατασκευάσει το πρόσχημα για μια νέα εισβολή, όπως ανέφεραν.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας ρωσική επίθεση, ο έλεγχος των εδαφών βρίσκεται στο επίκεντρο σύνθετων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον, Κιέβου και Μόσχας, καθώς οι αξιωματούχοι πλησιάζουν σε μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Η Ρωσία απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που δεν ελέγχει,ενώ το Κίεβο αρνείται να παραχωρήσει εδάφη.

Οι λεπτομέρειες των συνομιλιών παραμένουν ρευστές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο μετατροπής της περιοχής του Ντονμπάς σε «ελεύθερη οικονομική ζώνη» υπό ειδική διοίκηση, ενώ η Ρωσία προκρίνει τη δημιουργία «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης». Ο Ζελένσκι άφησε αυτή την εβδομάδα ανοικτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για πιθανές εδαφικές διευθετήσεις στην περιοχή.

Ωστόσο, η Ρωσία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε αποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων από περιοχές που ελέγχει το Κίεβο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας καθώς οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Αυτό καθιστά βασικό στόχο της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία δεν θα περιέχει κανέναν «ρωσικό Δούρειο Ίππο».

Πάντως, ο Πίτερ Ρίκετς, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν δίκιο να ανησυχούν για την αμερικανική πρόταση περί αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης. Μόλις η αμερικανική προσοχή στραφεί αλλού, ο Πούτιν θα μπορούσε να «δημιουργήσει επεισόδια ως προσχήματα» — όπως η προστασία ρωσόφωνων πληθυσμών — για να κινηθεί στρατιωτικά, είπε.

ACLED - Πόλεμος στην Ουκρανία: Η φονικότερη σύγκρουση στον κόσμο το 2025, παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν η φονικότερη σύγκρουση στον κόσμο το 2025, σύμφωνα με νέα έκθεση που παρακολουθεί τις συγκρούσεις παγκοσμίως, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να τερματιστεί η σχεδόν τετραετής εισβολή.

Ο νέος Δείκτης Συγκρούσεων του Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) αναφέρει ότι περίπου 78.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία φέτος — συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών και από τις δύο πλευρές καθώς και αμάχων — ο υψηλότερος αριθμός σε οποιαδήποτε σύγκρουση.

Η έκθεση δημοσιεύεται στο τέλος μιας χρονιάς που κυριαρχήθηκε από διπλωματικές προσπάθειες, υπό την ηγεσία της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη διαμεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Η ομάδα παρακολούθησης αποδίδει τον υψηλό αριθμό θυμάτων της Ουκρανίας στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, στη διεύρυνση των επιθετικών επιχειρήσεων κατά μήκος της γραμμής του μετώπου και στην εντατικοποίηση των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές.

Το ACLED κατέγραψε ρεκόρ 26.500 συγκρούσεων στους πρώτους 11 μήνες του έτους — αύξηση 53% σε σχέση με το 2024. Ο αριθμός των μαχών ανά εβδομάδα κατά μήκος της πλέον 1.200 χιλιομέτρων γραμμής του μετώπου αυξάνεται επίσης σε ετήσια βάση.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας το 2025 αυξήθηκαν κατά 150% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το ACLED, καθιστώντας τες «πιο πολυάριθμες και δυσκολότερες στην αναχαίτιση», καθώς οι ουκρανικές αεράμυνες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον όγκο και την ακρίβεια των ρωσικών drones.



Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι «οι αδιακρίτως βομβαρδισμοί της Ρωσίας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας οδήγησαν σε αύξηση 30% στις επιθέσεις που προκάλεσαν θανάτους ή τραυματισμούς αμάχων». Η ομάδα ανέφερε ότι αυτές οι επιθέσεις σκότωσαν περίπου 2.000 αμάχους στην Ουκρανία το 2025.

«Η ειρήνη δεν απέχει πολύ», λέει ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν

Ταυτόχρονα, με τις πιέσεις από τις ΗΠΑ να αυξάνονται όλο και περισσότερο προς την Ουκρανία για την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται πυρετωδώς.

Από τη μία πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ».

🇷🇺🇹🇷 President of Russia Vladimir #Putin had a meeting with President of Türkiye @RTErdogan



The Leaders held a substantive exchange of views on Ukrainian, regional, and international issues.https://t.co/64dEW19tkI#RussiaTürkiye pic.twitter.com/FYVTApRKjq — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 12, 2025

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, ο Ερντογάν προειδοποίησε τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι η περιοχή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως «πεδίο αντιπαράθεσης».

«Αυτό δεν θα ωφελήσει ούτε τη Ρωσία ούτε την Ουκρανία. Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι, μια ρωσική αεροπορική επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε πλοίο τουρκικών συμφερόντων σε λιμάνι της ουκρανικής περιοχής της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή το Κίεβο και ο διαχειριστής του πλοίου.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Ερντογάν είχε θέσει προσωπικά το ζήτημα στον Πούτιν.

Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Ερντογάν είχε ζητήσει «περιορισμένη κατάπαυση του πυρός» όσον αφορά επιθέσεις σε λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, κατά τις διαπροσωπικές συνομιλίες με τον Πούτιν.

Στο αεροπλάνο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζήτησε κυρίως τον πόλεμο και τις προσπάθειες ειρήνευσης με τον Πούτιν.

«Όπως όλοι οι άλλοι παράγοντες, ο κ. Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι, η Τουρκία, η οποία έχει επιδιώξει να διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ελέγχει τα Στενά του Βοσπόρου, μια κρίσιμη διέλευση για τη μεταφορά ουκρανικού σιτηρού και ρωσικού πετρελαίου προς τη Μεσόγειο.

Το ταξίδι του Γουίτκοφ στη Γερμανία

Από την άλλη πλευρά, ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στη Γερμανία αυτό το Σαββατοκύριακο για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για τον τελευταίο γύρο υψηλού επιπέδου συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών του Λευκού Οίκου για διαμεσολάβηση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, θα συζητήσει στο Βερολίνο την τελευταία έκδοση της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, αναφέρει το Reuters.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας μέχρι τα Χριστούγεννα και έχει πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών με εκπροσώπους της Ουκρανίας και της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επιτευχθεί σύντομα κάποια σημαντική πρόοδος.

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στο Βερολίνο.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία πρώτη δημοσίευσε λεπτομέρειες για τη συνάντηση, ανέφερε ότι θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κίρ Σταρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η επιβεβαίωση της συνάντησης Γουίτκοφ - Ζελένσκι έρχεται λίγες ημέρες μετά την υποβολή από την Ουκρανία στις ΗΠΑ της αναθεωρημένης έκδοσης ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, της τελευταίας εκδοχής μιας πρότασης που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη Νοεμβρίου και προκάλεσε έντονη διπλωματική δραστηριότητα.