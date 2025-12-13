Διπλωματικός «πυρετός» για το Ουκρανικό

Με τις πιέσεις από τις ΗΠΑ να αυξάνονται όλο και περισσότερο προς την Ουκρανία για την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται πυρετωδώς.

Από τη μία πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ».

🇷🇺🇹🇷 President of Russia Vladimir #Putin had a meeting with President of Türkiye @RTErdogan



The Leaders held a substantive exchange of views on Ukrainian, regional, and international issues.https://t.co/64dEW19tkI#RussiaTürkiye pic.twitter.com/FYVTApRKjq — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 12, 2025

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, ο Ερντογάν προειδοποίησε τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι η περιοχή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως «πεδίο αντιπαράθεσης».

«Αυτό δεν θα ωφελήσει ούτε τη Ρωσία ούτε την Ουκρανία. Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι, μια ρωσική αεροπορική επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε πλοίο τουρκικών συμφερόντων σε λιμάνι της ουκρανικής περιοχής της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή το Κίεβο και ο διαχειριστής του πλοίου.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Ερντογάν είχε θέσει προσωπικά το ζήτημα στον Πούτιν.

Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Ερντογάν είχε ζητήσει «περιορισμένη κατάπαυση του πυρός» όσον αφορά επιθέσεις σε λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, κατά τις διαπροσωπικές συνομιλίες με τον Πούτιν.

Στο αεροπλάνο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζήτησε κυρίως τον πόλεμο και τις προσπάθειες ειρήνευσης με τον Πούτιν.

«Όπως όλοι οι άλλοι παράγοντες, ο κ. Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι, η Τουρκία, η οποία έχει επιδιώξει να διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ελέγχει τα Στενά του Βοσπόρου, μια κρίσιμη διέλευση για τη μεταφορά ουκρανικού σιτηρού και ρωσικού πετρελαίου προς τη Μεσόγειο.

Το ταξίδι του Γουίτκοφ στη Γερμανία

Από την άλλη πλευρά, ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στη Γερμανία αυτό το Σαββατοκύριακο για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για τον τελευταίο γύρο υψηλού επιπέδου συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών του Λευκού Οίκου για διαμεσολάβηση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, θα συζητήσει στο Βερολίνο την τελευταία έκδοση της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας μέχρι τα Χριστούγεννα και έχει πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών με εκπροσώπους της Ουκρανίας και της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επιτευχθεί σύντομα κάποια σημαντική πρόοδος.

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στο Βερολίνο.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία πρώτη δημοσίευσε λεπτομέρειες για τη συνάντηση, ανέφερε ότι θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κίρ Σταρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η επιβεβαίωση της συνάντησης Γουίτκοφ - Ζελένσκι έρχεται λίγες ημέρες μετά την υποβολή από την Ουκρανία στις ΗΠΑ της αναθεωρημένης έκδοσης ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, της τελευταίας εκδοχής μιας πρότασης που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη Νοεμβρίου και προκάλεσε έντονη διπλωματική δραστηριότητα.