Ο Γ. Ανδριανός στα Μακεδονικά Νέα

Οι όποιες λύσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από συντεταγμένο διάλογο, με σαφή και ρεαλιστικά αιτήματα και όχι υπό το καθεστώς αποκλεισμών που επιβαρύνουν την κοινωνία και την οικονομία, δηλώνει με συνέντευξη του στα Μακεδονικά Νέα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός. Τι αναφέρει για το πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων, τις προτεραιότητες της αγροτικής πολιτικής το επόμενο διάστημα, τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρόθεση της κυβέρνησης για τη γενικότερη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

