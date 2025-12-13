BBC, Reuters, WSJ

Εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων προδιαγράφεται η προσεχής για το ουκρανικό ζήτημα, με δεδομένη πλέον την πίεση της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο, ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έως τα Χριστούγεννα.

Ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στη Γερμανία αυτό το Σαββατοκύριακο για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για τον τελευταίο γύρο υψηλού επιπέδου συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών του Λευκού Οίκου για διαμεσολάβηση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, θα συζητήσει στο Βερολίνο την τελευταία έκδοση της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας μέχρι τα Χριστούγεννα και έχει πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών με εκπροσώπους της Ουκρανίας και της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επιτευχθεί σύντομα κάποια σημαντική πρόοδος.

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στο Βερολίνο.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία πρώτη δημοσίευσε λεπτομέρειες για τη συνάντηση, ανέφερε ότι θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κίρ Σταρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η επιβεβαίωση της συνάντησης Γουίτκοφ - Ζελένσκι έρχεται λίγες ημέρες μετά την υποβολή από την Ουκρανία στις ΗΠΑ της αναθεωρημένης έκδοσης ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, της τελευταίας εκδοχής μιας πρότασης που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη Νοεμβρίου και προκάλεσε έντονη διπλωματική δραστηριότητα.

Εν τω μεταξύ, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια σειρά μαζικών βομβαρδισμών στο νότο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έχουν πληγεί πολιτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών και βιομηχανικών υποδομών. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 450 drones και 30 πύραυλοι, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν και χιλιάδες να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε επτά περιοχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι χρησιμοποίησε όπλα, συμπεριλαμβανομένων των υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal, οι οποίοι είναι δύσκολο να εντοπιστούν καθώς μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση εν πτήσει.

Στη Ρωσία, ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσαργκίν δήλωσε ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν στο Σαράτοφ μετά από επίθεση με drone σε κτίριο κατοικιών.

Η τύχη του εδάφους στην ανατολική Ουκρανία παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα θέματα στις διαπραγματεύσεις, με το Κίεβο να αρνείται να παραχωρήσει εδάφη που έχουν καταληφθεί παράνομα και τη Μόσχα να επαναλαμβάνει την πρόθεσή της να καταλάβει με τη βία ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, εκτός αν η Ουκρανία αποσυρθεί.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε με σκεπτικισμό στην τελευταία πρόταση του Λευκού Οίκου για την επίλυση του εδαφικού ζητήματος, η οποία προβλέπει την αποχώρηση του ουκρανικού στρατού από την περιοχή και τη μετατροπή της σε «ειδική οικονομική ζώνη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, σύμφωνα με τους όρους που πρότεινε η ΗΠΑ, το Κρεμλίνο θα αναλάβει να μην προχωρήσει στις περιοχές που εκκενώθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις, με το έδαφος μεταξύ των ελεγχόμενων από τη Ρωσία τμημάτων του Ντονμπάς και των αμυντικών γραμμών της Ουκρανίας να μετατρέπεται ουσιαστικά σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Η πρόταση, που φαίνεται να αποτελεί μια προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος της νόμιμης ιδιοκτησίας μέσω της δημιουργίας ενός νέου καθεστώτος για την περιοχή, αμφισβητήθηκε δημοσίως από τον Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε: «Τι θα εμποδίσει [τη Ρωσία] να προχωρήσει; Ή να διεισδύσει μεταμφιεσμένη σε πολίτες;»