Defence One, Independent, Politico

Ένα νέο δημοσίευμα προκαλεί αναταράξεις στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να είχε εκπονήσει σχέδιο για την απομάκρυνση τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών από την ΕΕ και την ενίσχυση της επιρροής των ΗΠΑ σ'αυτές, ενώ ταυτόχρονα εξέφραζε στήριξη σε ακροδεξιά κινήματα και αμφισβητούσε την ικανότητα της Ευρώπης να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSS) προκάλεσε σοκ στην Ευρώπη όταν αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, καταδικάζοντας τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον ως «αδύναμους» και εκφράζοντας υποστήριξη σε ακροδεξιά κόμματα.

Σύμφωνα με το Defense One, μια μεγαλύτερη και μη δημοσιευμένη εκδοχή του εγγράφου πρότεινε την απομάκρυνση της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας από την ΕΕ και την ευθυγράμμισή τους σε μεγαλύτερο βαθμό με τις ΗΠΑ, ενώ υποστήριζε κινήματα που προωθούν «παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς τρόπους ζωής».

Οι τέσσερις χώρες χαρακτηρίζονταν ως κράτη με τα οποία οι ΗΠΑ θα πρέπει «να συνεργαστούν περισσότερο… με στόχο να τις απομακρύνουν» από την ΕΕ, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, το οποίο ισχυρίζεται ότι εξέτασε το έγγραφο.

Το Defense One υποστηρίζει ότι το έγγραφο ανέλυε πώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμούσε να ενισχύσει τη σχέση της Ουάσιγκτον με ιδεολογικά ευθυγραμμισμένες κυβερνήσεις, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώνονταν σε εσωτερικές προτεραιότητες.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε κόμματα, κινήματα και πνευματικές και πολιτιστικές προσωπικότητες που επιδιώκουν την κυριαρχία και τη διατήρηση/αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής… ενώ παραμένουν φιλοαμερικανοί», ανέφερε, σύμφωνα με το Defense One.

Το υποτιθέμενο έγγραφο αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία στην Ευρώπη, μόλις λίγες ημέρες αφότου η NSS ισχυρίστηκε ότι χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία «εκφυλίζονται» λόγω μετανάστευσης και περιορισμένης οικονομικής ανάπτυξης.

Independent: Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, διέψευσε την ύπαρξη της έκθεσης, λέγοντας στο Defense One: «Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, ιδιωτική ή απόρρητη εκδοχή».

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι διαφανής και υπέγραψε μία NSS που καθοδηγεί σαφώς την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εφαρμόσει τις καθορισμένες αρχές και προτεραιότητές του».

Όπως αναφέρει ο Independent, η δημοσιευμένη εκδοχή του εγγράφου κατηγορούσε επίσης την Ευρώπη για αποτυχία να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες άφησαν τη σύγκρουση να «συνεχίζεται αδιάκοπα».

Αναφερόταν ότι «η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε αντίθεση με ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο, που βρίσκονται σε ασταθείς μειοψηφικές κυβερνήσεις, πολλές από τις οποίες καταπατούν βασικές αρχές της δημοκρατίας για να καταστείλουν την αντιπολίτευση».

Το έγγραφο υποστήριζε επίσης ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εκμηδένιση του πολιτισμού» — αφήγημα που ευθυγραμμίζεται με τα ακροδεξιά κόμματα. Την προηγούμενη εβδομάδα, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης είπε στην Independent ότι το έγγραφο είναι «καταστροφικά ανόητο».

Καθώς η Ευρώπη αναγκάζεται να ξοδέψει περισσότερα για να αναπληρώσει τις εξαντλημένες αμυντικές βιομηχανίες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η ήπειρος πρέπει να προετοιμαστεί για έναν πόλεμο «όπως υπέφεραν οι παππούδες μας» και να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να αποθαρρύνει τη Ρωσία.

«Φοβάμαι ότι πολλοί παραμένουν αθόρυβα εφησυχασμένοι. Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται την επείγουσα ανάγκη. Και πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Ο χρόνος για δράση είναι τώρα», δήλωσε.

«Οι συμμαχικές δαπάνες και η παραγωγή στον τομέα της άμυνας πρέπει να αυξηθούν γρήγορα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας πρέπει να έχουν ό,τι χρειάζονται για να μας κρατήσουν ασφαλείς».

Politico - Προειδοποίηση Φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Μην παρεμβαίνεις στη Δημοκρατία της Ευρώπης

Αυστηρό μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ να παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της Ευρώπης έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγες μέρες μετά την σφοδρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά της Ευρώπης.

«Όταν πρόκειται για εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας... Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη στο γκαλά POLITICO 28 στις Βρυξέλλες.

«Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε η επικεφαλής της Επιτροπής απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε σάλο στην Ευρώπη.

Η στρατηγική των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κίνδυνο «εξάλειψης του πολιτισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, μια αφήγηση που έχει βρει απήχηση στους ακροδεξιούς ηγέτες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και στη Ρωσία. Το έγγραφο κατακρίνει επίσης τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τον περιορισμό των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τέτοιες κινήσεις ως πολιτική λογοκρισία, και μιλά για «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Η επικεφαλής της Επιτροπής δήλωσε ότι είχε πάντα «πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «αυτό ισχύει και σήμερα». Ωστόσο, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και να μην κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι πεπεισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής συνεργασίας. Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; [Αυτό που είναι] σημαντικό είναι ότι... είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε», είπε.

«Φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας... [να] κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας», είπε η φον ντερ Λάιεν, υπό τις επευφημίες του κοινού.