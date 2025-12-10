Τα άγνωστα σημεία του δόγματος Τραμπ: Πώς η Ευρώπη θα γίνει σπουδαία ξανά - Αντικαθιστά την G7

Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ, σηματοδοτώντας μια βαθιά «ιδεολογική μετατόπιση» στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, εγείρει έντονες ανησυχίες και διαφοροποιείται ριζικά από τις θέσεις που ο ίδιος είχε διατυπώσει ως πρόεδρος το 2017, σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Ωστόσο, η μη δημοσιευμένη εκδοχή προτείνει νέα εργαλεία ηγεσίας στη διεθνή σκηνή και έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης επιρροής στο μέλλον της Ευρώπης — μέσω των πολιτισμικών της αξιών.

Ο αμερικανικός ιστότοπος DefenseOne παρουσιάζει κάποια από αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν εμπεριέχονται στην επισήμως δημοσιευθείσα εθνική στρατηγική.

«Make Europe Great Again»

Ενώ το δημοσιευμένο κείμενο ζητά τον τερματισμό ενός «διαρκώς επεκτεινόμενου ΝΑΤΟ», η πλήρης εκδοχή προχωρά περισσότερο στις λεπτομέρειες για το πώς η κυβέρνηση Τραμπ θα ήθελε να «κάνει την Ευρώπη ξανά σπουδαία», ακόμη κι αν ζητά από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να απεξαρτηθούν από την αμερικανική στρατιωτική στήριξη.

Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία και Πολωνία αναφέρονται ως χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ θα πρέπει «να συνεργαστούν περισσότερο… με στόχο να τις απομακρύνουν από την [Ευρωπαϊκή Ένωση]».

Το C5

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε τίτλους όταν χαρακτήρισε την αποπομπή της Ρωσίας από την Ομάδα των Οκτώ - που είναι πλέον Ομάδα των Επτά - ως «πολύ μεγάλο λάθος».

Η στρατηγική εθνικής ασφάλειας προτείνει ένα ακόμη πιο μεγάλο βήμα: τη δημιουργία ενός νέου σχήματος μεγάλων δυνάμεων, που δεν θα περιορίζεται από τις απαιτήσεις της G7 περί πλούτου και δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Η στρατηγική προτείνει έναν «Πυρήνα των 5», ή C5, αποτελούμενο από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία.

«Η ηγεμονία δεν ήταν εφικτή»

Το νέο δόγμα αφιερώνει επίσης χρόνο στη συζήτηση της «αποτυχίας» της αμερικανικής ηγεμονίας, όρος που δεν αναφέρεται καθόλου στη δημοσιευμένη εκδοχή.

«Η ηγεμονία είναι λάθος στόχος και δεν ήταν εφικτή», αναφέρει το έγγραφο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ηγεμονία σημαίνει ηγεσία ενός κράτους επί του κόσμου, με χρήση ήπιας ισχύος ώστε άλλες χώρες να συναινούν στην καθοδήγησή του.

Η κυβέρνηση φαίνεται να χρησιμοποιεί αυτή τη συλλογιστική για να αποσυρθεί από τον ρόλο των ΗΠΑ στην άμυνα της Ευρώπης.

Το έγγραφο σημειώνει ότι δεν πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν το βάρος μόνες τους — ωστόσο, ούτε η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να επιτραπεί να αντικαταστήσουν την αμερικανική ηγεσία