Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν η φονικότερη σύγκρουση στον κόσμο το 2025, σύμφωνα με νέα έκθεση που παρακολουθεί τις συγκρούσεις παγκοσμίως, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να τερματιστεί η σχεδόν τετραετής εισβολή.

Ο νέος Δείκτης Συγκρούσεων του Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) αναφέρει ότι περίπου 78.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία φέτος — συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών και από τις δύο πλευρές καθώς και αμάχων — ο υψηλότερος αριθμός σε οποιαδήποτε σύγκρουση.

Η έκθεση δημοσιεύεται στο τέλος μιας χρονιάς που κυριαρχήθηκε από διπλωματικές προσπάθειες, υπό την ηγεσία της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη διαμεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Η ομάδα παρακολούθησης αποδίδει τον υψηλό αριθμό θυμάτων της Ουκρανίας στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, στη διεύρυνση των επιθετικών επιχειρήσεων κατά μήκος της γραμμής του μετώπου και στην εντατικοποίηση των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές.

Το ACLED κατέγραψε ρεκόρ 26.500 συγκρούσεων στους πρώτους 11 μήνες του έτους — αύξηση 53% σε σχέση με το 2024. Ο αριθμός των μαχών ανά εβδομάδα κατά μήκος της πλέον 1.200 χιλιομέτρων γραμμής του μετώπου αυξάνεται επίσης σε ετήσια βάση.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας το 2025 αυξήθηκαν κατά 150% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το ACLED, καθιστώντας τες «πιο πολυάριθμες και δυσκολότερες στην αναχαίτιση», καθώς οι ουκρανικές αεράμυνες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον όγκο και την ακρίβεια των ρωσικών drones.



Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι «οι αδιακρίτως βομβαρδισμοί της Ρωσίας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας οδήγησαν σε αύξηση 30% στις επιθέσεις που προκάλεσαν θανάτους ή τραυματισμούς αμάχων». Η ομάδα ανέφερε ότι αυτές οι επιθέσεις σκότωσαν περίπου 2.000 αμάχους στην Ουκρανία το 2025.

Η Ουκρανία τρίτη πιο επικίνδυνη χώρα για αμάχους στον κόσμο

Η Ουκρανία δεν κατατάσσεται μόνο ως η φονικότερη σύγκρουση στον κόσμο φέτος, αλλά είναι και ο τρίτος πιο επικίνδυνος τόπος ειδικά για τους αμάχους, πίσω μόνο από την Παλαιστίνη και το Μεξικό, σύμφωνα με το ACLED.

Σε αντίθεση με πολλές συγκρούσεις αλλού που εκδηλώνονται σε απομονωμένα σημεία συνόρων ή περιορίζονται σε μία μόνο περιοχή, η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πύραυλοι πλήττουν πολύ πίσω από τη γραμμή του μετώπου, καθιστώντας την Ουκρανία την πέμπτη πιο “διασκορπισμένη” σύγκρουση, σύμφωνα με την ανάλυση.

Η συνολική ένταση της Ουκρανίας στον Δείκτη Συγκρούσεων 2025 ανέβηκε από την 14η θέση πέρυσι στην 11η το 2025.

Ακόμη, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέγραψε «δραστική αύξηση» των θανάτων το 2025, το ότι οι μάχες διεξάγονται μόνο μεταξύ δύο στρατών σημαίνει ότι άλλες χώρες εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη ένταση συγκρούσεων.





