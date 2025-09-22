Οι εκλογές στη Μολδαβία και οι ανησυχίες της Δύσης για την εμπλοκή της Ρωσίας

Στις επερχόμενες γενικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Μολδαβία, στις 28η Σεπτεμβρίου, αναφέρεται το Bloomberg τη Δευτέρα, υπογραμμίζοντας τη «σκιά» της Ρωσίας πάνω από τις κάλπες.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο στόχος είναι να υπονομευθούν οι πιθανότητες του Κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης της προέδρου Μάια Σάντου στις εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου και, τελικά, να απομακρυνθεί από την εξουσία, σύμφωνα με τα έγγραφα που αναφέρουν τα εσωτερικά ρωσικά σχέδια.

Η χώρα αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο μάχης μεταξύ των φιλοευρωπαϊκών και των φιλορωσικών πολιτικών δυνάμεων. Οι εκλογές της Κυριακής πραγματοποιούνται λιγότερο από ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα για την ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ, το οποίο πέρασε με ελάχιστη διαφορά, εν μέσω ισχυρισμών της κυβέρνησης για παρέμβαση του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι τακτικές περιλαμβάνουν την πρόσληψη Μολδαβών που ζουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, για να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα στην ΕΕ και αλλού, την αποστολή άλλων για να οργανώσουν διαταραχές και μια εκτεταμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης στα social media.

Ένας άλλος βασικός τομέας των σχεδίων του γραφείου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν περιλαμβάνει τη χρήση ενοχοποιητικού υλικού για να ασκηθεί πίεση σε δημόσιους λειτουργούς ώστε να διαταράξουν την εκλογική διαδικασία.

Η ίδια η Σαντού δήλωσε πως «το Κρεμλίνο ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους στ εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι μαστίζονται καθημερινά με ψέματα. Εκατοντάδες άτομα πληρώνονται για να προκαλέσουν αναταραχές, βία και να σπείρουν τον φόβο.

Εάν η Ρωσία αποκτήσει τον έλεγχο της Μολδαβίας, οι συνέπειες θα είναι άμεσες και επικίνδυνες για τη χώρα μας και για ολόκληρη την περιοχή. Όλοι οι Μολδαβοί θα υποφέρουν, ανεξάρτητα από το ποιον ψήφισαν», πρόσθεσε, αναφέροντας τους κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την ελεύθερη κυκλοφορία.

Το Bloomberg σημείωσε πως η αστυνομία της Μολδαβίας έχει λάβει αυστηρά μέτρα κατά των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των προσπαθειών αγοράς ψήφων. Τον περασμένο μήνα, οι αρχές ζήτησαν επίσημα να μπλοκαριστούν 443 λογαριασμούς TikTok.

Κατά τη διάρκεια του περσινού δημοψηφίσματος για την ΕΕ και των προεδρικών εκλογών, μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «ρωσοφοβία», την οποία χαρακτήρισε «ουσιώδες συστατικό του ευρωπαϊκού σχεδίου για τη Μολδαβία».

Το ζήτημα που τίθεται τώρα είναι αν η Μολδαβία θα συνεχίσει την πορεία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αφού έχει κατοχυρώσει τον στόχο της ένταξης στο σύνταγμά της, ή αν θα στραφεί προς τη Μόσχα, καθώς ο Πούτιν δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας.

Η Μολδαβία, πρώην σοβιετική δημοκρατία, έχει μια σημαντική ρωσόφωνη μειονότητα μεταξύ των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της.

Η αποσχισθείσα πολιτεία της Υπερδνειστερίας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ ο ηγέτης της περιοχής της Γαγκαουζίας καταδικάστηκε από μολδαβικό δικαστήριο για παράνομη διοχέτευση ρωσικών χρημάτων σε πολιτικό κόμμα.