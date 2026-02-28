Οι διεθνείς αντιδράσεις για τα χτυπήματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Στο επίκεντρο της διεθνούς κοινής γνώμης βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά από τα χτυπήματα που εξαπέλυσαν κατά στόχων του Ιράν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ και τα στρατιωτικά αντίποινα που ακολούθησαν με τους βομβαρδισμούς αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

Ακολουθούν οι διεθνείς αντιδράσεις στις επιθέσεις:

Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία

Σε κοινή δήλωση, οι τρεις χώρες καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις, δηλώνοντας ότι το Ιράν πρέπει να απέχει από αδιάκριτες στρατιωτικές επιθέσεις.

«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την περιφερειακή σταθερότητα και την προστασία της ζωής των αμάχων», δήλωσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ σε κοινή δήλωση, προσθέτοντας ότι επιθυμούν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Η τρέχουσα κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους. Πρέπει να σταματήσει. Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει πλέον άλλη επιλογή από το να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις καλής πίστης για να τερματίσει τα πυρηνικά και βαλλιστικά του προγράμματα, καθώς και τις ενέργειές του που αποσταθεροποιούν την περιοχή», δήλωσε ο Μακρόν στο X.

Σημειώνεται πως ο Γάλος πρόεδρος έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου αμυντικού άμυνας το απόγευμα του Σαββάτου.

ΟΗΕ

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε την άμεση λήξη των εχθροπραξιών και την αποκλιμάκωση, τονίζοντας τους τους κινδύνους για ευρύτερες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο επικεφαλής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΗΠΑ, Βόλκερ Τουρκ, δήλωσε «καταδικάζω τις στρατιωτικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε ολόκληρο το Ιράν, καθώς και τις επακόλουθες αντιποίνες του Ιράν. Όπως πάντα, σε κάθε ένοπλη σύγκρουση, είναι οι άμαχοι πολίτες που καταλήγουν να πληρώνουν το τελικό τίμημα.

Οι βόμβες και οι πύραυλοι δεν είναι ο τρόπος για την επίλυση των διαφορών, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα μόνο θάνατο, καταστροφή και ανθρώπινη δυστυχία.

Για να αποφευχθούν αυτές οι τρομερές συνέπειες για τους πολίτες, καλώ σε αυτοσυγκράτηση και εκλιπαρώ όλα τα μέρη να δείξουν λογική, να αποκλιμακώσουν την κατάσταση και να επιστρέψουν στο "τραπέζι των διαπραγματεύσεων", όπου μόλις λίγες ώρες νωρίτερα αναζητούσαν ενεργά μια λύση.



Έχω ήδη προειδοποιήσει ότι η αποτυχία να το πράξουν αυτό ενέχει τον κίνδυνο μιας ακόμη ευρύτερης σύγκρουσης, η οποία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περαιτέρω άσκοπους θανάτους αμάχων και καταστροφές σε πιθανώς αδιανόητη κλίμακα, όχι μόνο στο Ιράν αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Ο Καναδός Μάρκ Κάρνεϊ

Ο Καναδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Καναδάς υποστηρίζει τις ενέργειες των ΗΠΑ «για την αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και την αποτροπή του καθεστώτος του από την περαιτέρω απειλή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ

«Απαιτούμε άμεση αποκλιμάκωση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Σάντσεθ στο X.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Αλμπάρες δήλωσε αργότερα στο X ότι η Μαδρίτη απαιτεί σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αποκλιμάκωση και διάλογο, δείχνοντας υποστήριξη και αλληλεγγύη σε όσους δέχονται τις επιθέσεις.

«Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Ομάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντ, δήλωσε ότι οι ενεργές και σοβαρές διαπραγματεύσεις που μεσολάβησε η χώρα του μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ «υπονομεύθηκαν για άλλη μια φορά».

«Ούτε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε η παγκόσμια ειρήνη εξυπηρετούνται από αυτό... Καλώ τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν περαιτέρω. Αυτός δεν είναι δικός σας πόλεμος», δήλωσε στο X.



