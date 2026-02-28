Αντίποινα του Ιράν: Χτυπήματα σε Κατάρ, Άμπου Ντάμπι, Σ. Αραβία και Ιορδανία

Σειρά επιθέσεων κατά κρατών της Μέσης Ανατολής εξαπέλυσε το Ιράν το Σάββατο, στον απόηχο των χτυπημάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Όπως μετέδωσε το Reuters, εκρήξεις ακούστηκαν στο Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην επιχειρηματική πρωτεύουσα Ντουμπάι.

Το Μπαχρέιν δήλωσε ότι το κέντρο εξυπηρέτησης του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ είχε υποστεί πυραυλική επίθεση. Βίντεο έδειξαν ένα πυκνό γκρίζο σύννεφο καπνού να υψώνεται κοντά στην ακτή του νησιωτικού κράτους, ενώ οι σειρήνες ήχησαν.

Το Κατάρ δήλωσε ότι κατέρριψε όλους τους πυραύλους που στόχευαν τη χώρα και ότι είχε το δικαίωμα να ανταποκριθεί.

Το Κουβέιτ επιβεβαίωσε μια πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση εκεί.

BREAKING: Iranian missile attacks on U.S. bases in Bahrain. pic.twitter.com/EAAgPiwGPZ — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Ιρανικές επιθέσεις σημειώθηκαν και στο Ριάντ, με το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας να καταδικάζει τα χτυπήματα από την Τεχεράνη.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι «αντιμετώπισε» με επιτυχία πυραύλους μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο του, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Ωστόσο υπάρχουν βίντεο με χτυπήματα σε αμερικανική ναυτική βάση.

Εξάλλου Ιορδανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο το έδαφος του βασιλείου.

«Αναχαιτίσθηκαν με επιτυχία από τα ιορδανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε ο αξιωματούχος.