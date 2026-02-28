Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ να ενεργήσουν αποφασιστικά, αλλά να μην κλιμακωθούν οι εχθροπραξίες

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο, δήλωσε ότι είναι σημαντικό η Ουάσιγκτον να ενεργήσει αποφασιστικά, αλλά και να μην κλιμακωθούν οι εχθροπραξίες σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

«Όποτε υπάρχει αμερικανική αποφασιστικότητα, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τραμπ στη Washington Post: Το μόνο που θέλω είναι ελευθερία για τον ιρανικό λαό

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Washington Post ότι η κύρια ανησυχία του είναι η «ελευθερία» του ιρανικού λαού, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιθέσεις στη χώρα.

«Το μόνο που θέλω είναι ελευθερία για τον λαό», είπε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη όταν ρωτήθηκε ποια ελπίζει να είναι η κληρονομιά του ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής δράσης και μιας προσπάθειας για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.