Ο Ζελένσκι ζητά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ έως το 2027

Με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ επικοινώνησε τηλεφωνικά ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ έως το 2027.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους «συζητήσαμε την ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία. Η Ρωσία κάνει καθημερινά επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές αφήνοντας τους Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, και είναι πολύ σημαντικό οι εταίροι μας να απαντήσουν. Γι' αυτό εκτιμούμε ιδιαίτερα την απόφαση της Αυστρίας να διαθέσει κεφάλαια για την υποστήριξη του ενεργειακού μας τομέα. Ευχαριστούμε. Συζητήσαμε επίσης εναλλακτικούς τρόπους για να υποστηρίξουμε το ενεργειακό μας σύστημα».

During a conversation with Federal Chancellor of Austria @_CStocker, we discussed the energy situation in Ukraine. Russia strikes energy infrastructure every day to leave Ukrainians without electricity and heat, and it is very important that partners respond to this. That is why… pic.twitter.com/TIsmncBYMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «ενημέρωσα επίσης τον καγκελάριο για τις τριμερείς συναντήσεις των ουκρανικών, αμερικανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών που πραγματοποιήθηκαν στα ΗΑΕ την περασμένη εβδομάδα. Τα μέρη συζήτησαν κυρίως στρατιωτικά ζητήματα, αλλά και για εγγυήσεις ασφαλείας».

Τόνισε δε ότι «η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις βασικές εγγυήσεις ασφαλείας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Η συλλογικότητα της Ευρώπης είναι ισχυρή, ιδίως χάρη στις συνεισφορές της Ουκρανίας στον τομέα της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της οικονομίας. Γι' αυτό μιλάμε για μια συγκεκριμένη ημερομηνία - το 2027 - και βασιζόμαστε στην υποστήριξη των εταίρων για τη θέση μας».

Τέλος, αναφέρει πως προσκάλεσε τον καγκελάριο της Αυστρίας να επισκεφτεί την Ουκρανία.