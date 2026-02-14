Ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ θα παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ την Πέμπτη

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ θα παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση των ηγετών του Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου, δήλωσαν σήμερα δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα περιγράψει λεπτομερώς τα σχέδια για μια δύναμη σταθεροποίησης εξουσιοδοτημένη από τον ΟΗΕ για τον παλαιστινιακό θύλακα στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον.

Αντιπροσωπείες από τουλάχιστον 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρχηγών κρατών, αναμένεται να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η δημιουργία του οποίου εγκρίθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Παρότι οι περιφερειακές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, καθώς και μεγάλα κράτη με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδονησία, έχουν ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης, οι παγκόσμιες δυνάμεις και οι παραδοσιακοί Δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ είναι πιο επιφυλακτικοί.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συνεδρίαση θα εστιάσει στη Γάζα, όπου δύο χρόνια πολέμου έχουν μετατρέψει μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα σε ερείπια.