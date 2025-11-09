Ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ σφυροκοπά τις Φιλιππίνες: Δύο νεκροί - Πάνω από ένα εκατ. εκκενώσεις (pics&vids)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-Γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους να προκαλούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη περιοχή Μπικόλ, ενόψει του αναμενόμενου «χτυπήματος» του στη βόρεια Λουζόν.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα έχουν απομακρυνθεί από ευάλωτες περιοχές ενόψει της προβλεπόμενης προσάραξης του υπερτυφώνα Φουνγκ-Γουόνγκ στην επαρχία Αουρόρα, πιθανότατα από το βράδυ της Κυριακής, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης.

Strong winds and heavy rainfall were caused by Super Typhoon Uwan in Virac, Catanduanes, Philippines 🇵🇭 pic.twitter.com/Qs0ZaF7AfG — Disaster News (@Top_Disaster) November 9, 2025

Με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων την ώρα (115 μίλια/ώρα) και ριπές έως 230 χιλιομέτρων την ώρα (140 μίλια/ώρα), ο Φουνγκ-Γουόνγκ ήδη σαρώνει πολλές περιοχές του Λουζόν με τεράστιες ζώνες βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότερες περιοχές σε ολόκληρη τη Λουζόν - το πιο πυκνοκατοικημένο νησί των Φιλιππίνων - έχουν τεθεί υπό το υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για τυφώνα, ενώ η Μητροπολιτική Μανίλα και οι γειτονικές επαρχίες παραμένουν στο επίπεδο 3.

Massive flooding and strong winds due to Typhoon Uwan in Virac, Catanduanes, Philippines 🇵🇭 (09.11.2025) pic.twitter.com/gCnU2FNADL — Disaster News (@Top_Disaster) November 9, 2025

Ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (civil aviation regulator) έχει κλείσει αρκετά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Αεροδρομίου Μπικόλ και του Αεροδρομίου Σάνγκλεϊ στη Μητροπολιτική Μανίλα.

Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας (civil defence office) ανέφερε ότι ένα άτομο πνίγηκε στην Καταντουάνες, ενώ πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό μιας γυναίκας που είχε παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κατεστραμμένου σπιτιού στην Πόλη Κατμπαλόγκαν.

Ο Φουνγκ-Γουόνγκ, γνωστός τοπικά ως Ουάν, αναμένεται να πλήξει τη στεριά στην επαρχία Αουρόρα ήδη από το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που το αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον Τυφώνα Καλμαέγκι, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο 224 ανθρώπων στις Φιλιππίνες και πέντε στο Βιετνάμ, όπου κατέστρεψε παράκτιες κοινότητες.

Right now, parts of Virac, Catanduanes are experiencing zero visibility due to strong winds and heavy rainfall from Super Typhoon Uwan (Fung-wong. The province is currently under Signal No. 5, the highest warning level.



🎥 Mark Balana pic.twitter.com/nssB2qP4QG — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Προληπτικές εκκενώσεις

Το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, Σήμα υπ’ αριθ. 5, τέθηκε σε ισχύ στις νοτιοανατολικές και κεντρικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Καταντουάνες, Καμαρίνες Σουρ και Αουρόρα, ενώ η Μητροπολιτική Μανίλα και οι γειτονικές επαρχίες τέθηκαν υπό Σήμα υπ’ αριθ. 3.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Ο υπουργός Άμυνας Γκιλμπέρτο Θεοντόρο (Gilberto Teodoro) κάλεσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην πορεία του τυφώνα να υπακούσουν στις εντολές εκκένωσης, προειδοποιώντας ότι η άρνηση συμμόρφωσης είναι επικίνδυνη και παράνομη.

«Ζητάμε από τον κόσμο να απομακρυνθεί προληπτικά, ώστε να μη χρειαστεί να πραγματοποιούμε διασώσεις την τελευταία στιγμή, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή αστυνομικών, στρατιωτών, πυροσβεστών και μελών της ακτοφυλακής», είπε σε δημόσια δήλωσή του.

Current situation in Polangui, Albay, Philippines followingTyphoon Fung-wong (UwanPH) pic.twitter.com/NgyujFEe5t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Ο Φουνγκ-Γουόνγκ - η 21η καταιγίδα φέτος που πλήττει μια χώρα η οποία συνήθως δέχεται περίπου 20 - απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να βοηθούν τα θύματα του Καλμαέγκι και να ανοικοδομούν κοινότητες.

Flooding is hitting the coastal area of Barangay Sabang in Calabanga, Camarines Sur, Philippines, as a storm surge is being caused by Typhoon Uwan (Fung-wong). pic.twitter.com/uw3Te25kAr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Οι αρχές ελπίζουν αυτή τη φορά να αποφύγουν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας Ράφι Αλεχάντρο (Raffy Alejandro).

Ο στρατός έχει ανακατευθύνει περίπου 2.000 στρατιώτες από την εκπαίδευση πεδίου, ώστε να επικεντρωθούν στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση καταστροφών.