Reuters, CNN

Το Ιράν διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η Ουάσινγκτον εξετάζει την αντίδρασή της στην αιματηρή καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα, συνιστώντας μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για το θεοκρατικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους και ότι βρίσκεται σε επαφή με την ιρανική αντιπολίτευση, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση προς την ηγεσία της Τεχεράνης και απειλώντας ακόμη και με ενδεχόμενη στρατιωτική δράση λόγω της θανατηφόρας βίας κατά των διαδηλωτών.

Η αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 554 ανθρώπων – 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας – ενώ 10.681 άτομα έχουν συλληφθεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Επίσημα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων, την 28η Δεκεμβρίου, την ώρα, ωστόσο, που οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα το εξωτερικό, κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νεκρούς στην καταστολή.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία, ανέφερε χθες πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 192 διαδηλωτών, όμως προειδοποίησε πως ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος και κατήγγειλε μία «σφαγή».

«Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες, ήτοι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, βάσει ορισμένων πηγών, έχουν σκοτωθεί», υπογράμμισε η μη κυβερνητική οργάνωση, κάνοντας επίσης λόγο για περισσότερες από 2.600 συλλήψεις.

Οι Μουτζαχεντίν του Λαού, μια απαγορευμένη στο Ιράν οργάνωση, λένε πως, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της χώρας, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σε ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνονται δεκάδες σοροί να έχουν τοποθετηθεί σε μαύρους σάκους μπροστά από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας και ανθρώπους που φαίνεται πως είναι Ιρανοί που αναζητούν συγγενείς τους οι οποίοι αγνοούνται.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία αυτά. Η ροή πληροφοριών από την Ισλαμική Δημοκρατία έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω της διακοπής του διαδικτύου που επιβλήθηκε από την Πέμπτη.

Η ιρανική ηγεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν ως διαμαρτυρίες για τη δεινή οικονομική κατάσταση και εξελίχθηκαν σε ανοιχτά αιτήματα για την ανατροπή του βαθιά εδραιωμένου κληρικού κατεστημένου, την ώρα που η περιφερειακή επιρροή της χώρας έχει περιοριστεί αισθητά.

Video posted on social media showed crowds protesting and fires raging in northeastern Iran as anti-government protests spread https://t.co/JSMyLkM2Oz pic.twitter.com/iLfiuEJ9EO — Reuters (@Reuters) January 11, 2026

Ωστόσο, παρά την έκταση των διαδηλώσεων, δεν υπάρχουν ενδείξεις ρηγμάτων στην ηγεσία των σιιτών κληρικών, στις ένοπλες δυνάμεις ή στις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι διαδηλωτές δεν διαθέτουν ενιαία κεντρική ηγεσία και η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη.

RISKING THEIR LIVES: New video from inside Iran shows massive crowds cheering and marching through the streets of Tehran in spite of a growing crackdown from the hardline Islamist regime.



At least 65 protesters have reportedly been killed since demonstrations began two weeks… pic.twitter.com/wlUTUpkDU4 — Fox News (@FoxNews) January 10, 2026

Σε επαληθευμένο οπτικό υλικό, Ιρανοί πολίτες εμφανίζονται συγκεντρωμένοι στο Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ στην Τεχεράνη την Κυριακή, στεκόμενοι πάνω από σειρές μαύρων σάκων με σορούς.

Το Ιράν δεν έχει ανακοινώσει επίσημο αριθμό νεκρών, αποδίδοντας την αιματοχυσία σε αμερικανική παρέμβαση και σε αυτό που χαρακτηρίζει ως «τρομοκράτες υποστηριζόμενους από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ». Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν κυρίως στους θανάτους μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

«Ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας» με τις ΗΠΑ

«Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών μας Αμπάς Αραγτσί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ είναι ανοιχτός και ανταλλάσσονται μηνύματα όποτε κρίνεται απαραίτητο», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Όπως είπε, οι επαφές συνεχίζονται και μέσω της παραδοσιακής διαμεσολαβήτριας Ελβετία.

«Οι ΗΠΑ έθιξαν ορισμένα ζητήματα, κατατέθηκαν ιδέες και γενικά (…) η Ισλαμική Δημοκρατία είναι μια χώρα που ποτέ δεν εγκατέλειψε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι τα «αντιφατικά μηνύματα» από την Ουάσινγκτον δεν δείχνουν σοβαρότητα.

Ο Αραγτσί επανέλαβε, μιλώντας σε ξένους πρέσβεις στην Τεχεράνη, ότι το Ιράν είναι έτοιμο για πόλεμο, αλλά παραμένει ανοιχτό στον διάλογο.

Οι πρεσβευτές της Βρετανία, της Ιταλία, της Γερμανία και της Γαλλία κλήθηκαν στο υπουργείο Εξωτερικών, με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim να αναφέρει ότι τους ζητήθηκε να μεταφέρουν στις κυβερνήσεις τους το αίτημα της Τεχεράνης να αποσύρουν τη στήριξή τους στις διαδηλώσεις.

Η Τεχεράνη θεωρεί κάθε πολιτική ή μιντιακή στήριξη των κινητοποιήσεων «απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας».

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι συνολικά 53 τζαμιά και 180 ασθενοφόρα έχουν πυρποληθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, τονίζοντας ότι «κανένας Ιρανός δεν θα επιτεθεί σε τζαμί».

Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας μέσα στο τέμενος Αμπουζάρ στην Τεχεράνη δείχνει ομάδα ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα να λεηλατεί τον χώρο, με το Reuters να επιβεβαιώνει τον χρόνο και τον τόπο των πλάνων.

«Μπορεί να συναντηθούμε με το Ιράν», λέει ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν επικοινώνησε για διαπραγματεύσεις σχετικά με το αμφιλεγόμενο πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε πόλεμο διάρκειας 12 ημερών τον Ιούνιο.

«Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί. Ναι, μπορεί να συναντηθούμε. Κανονίζεται μια συνάντηση, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε πριν από αυτή, λόγω όσων συμβαίνουν», είπε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One.

PRESIDENT TRUMP says that Iran is "starting to" cross U.S. red lines, citing reports of civilian deaths and warning that any attack on American interests would be met with overwhelming force as his administration weighs what he called "very strong options." pic.twitter.com/sX6dtAUUAn — Fox News (@FoxNews) January 12, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη με ανώτερους συμβούλους για να εξετάσει τις επιλογές για το Ιράν.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι μεταξύ των επιλογών περιλαμβάνονται στρατιωτικά πλήγματα, κυβερνοεπιθέσεις, αυστηρότερες κυρώσεις και διαδικτυακή στήριξη αντικυβερνητικών πηγών.

Η στόχευση στρατιωτικών εγκαταστάσεων θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς πολλές βάσεις επίλεκτων μονάδων βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες αμάχων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον περσινό πόλεμο, ενώ η περιφερειακή της επιρροή έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα, ιδίως μετά τις απώλειες συμμάχων όπως η Χεζμπολάχ.

ΕΕ: Έτοιμοι για νέες, αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων

«Είναι απολύτως απαράδεκτο άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά για την ελευθερία τους να συλλαμβάνονται και να σκοτώνονται», δήλωσε η επικεφαλής Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πινό, ερωτηθείσα για τις διαδηλώσεις στο Ιράν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους «εξαιρετικά γενναίους πολίτες του Ιράν - γυναίκες, άνδρες και νέους ανθρώπους - που διαδηλώνουν για την ελευθερία τους».

Παράλληλα, η Πινό αναφέρθηκε στις τοποθετήσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων διαδηλωτών και την αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι, δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων», που θα συμπληρώσουν το πλαίσιο των κυρώσεων στο οποίο ήδη έχουν ενταχθεί άτομα και οντότητες τα προηγούμενα χρόνια. Όπως τόνισε, η απόφαση ανήκει στα κράτη- μέλη και απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο.

Μήνυμα Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ θα αποτύχουν - Οι εχθροί μας δεν γνωρίζουν το Ιράν

«Οι εχθροί μας δεν γνωρίζουν το Ιράν. Στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει λόγω κακού σχεδιασμού. Και σήμερα, οι λανθασμένοι ελιγμοί τους θα οδηγήσουν στην αποτυχία τους», τόνισε σε ανάρτησή του στον γαλλόφωνο λογαριασμό του ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων με εκατοντάδες, ενώ υπάρχουν και αναφορές για χιλιάδες, νεκρούς.

Nos ennemis ne connaissent pas l’Iran. Par le passé, les États-Unis ont échoué à cause de leur mauvaise planification. Aujourd’hui encore, leurs manœuvres erronées les conduiront à l’échec. — Ayatollah Khamenei (@fr_Khamenei) January 12, 2026

Παχλαβί: Καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τον λαό

Ταυτόχρονα, ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί κάλεσε χθες Κυριακή τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καθώς η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπαθεί να καταστείλει τις μαζικές κινητοποιήσεις.

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού - και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

ملت عزیز ایران، هم‌وطنان شجاعم،



شما در دو هفته گذشته بویژه در چهار روز اخیر با تظاهرات میلیونی، پایه‌های رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را به لرزه در آورده‌اید. اینک، با اتکا به پاسخ میلیونی شما به فراخوان‌های روزهای گذشته، و با مشروعیت و مقبولیتی که از شما دریافت کرده‌ام، مرحله… pic.twitter.com/mZNo2wLlSg — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Μερτς: Καταδικάζει τη βία της Τεχεράνης σε βάρος του λαού, κάνει λόγο για ένδειξη αδυναμίας

Με τη σειρά του, ο Γερμανός καγκελάριος «καταδίκασε με σθεναρό τρόπο» σήμερα τη βία που ασκείται από τους Ιρανούς ηγέτες σε βάρος του λαού της χώρας, κάνοντας λόγο για «ένδειξη αδυναμίας», στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε επίσκεψη στο Αχμενταμπάντ, στη βόρεια Ινδία.

«Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να προστατεύσουν τον λαό τους αντί να τον απειλούν…Αυτή η βία δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία.

Ρουμπίνα Αμινιάν: Οργή στο Ιράν για τον πυροβολισμό 23χρονης φοιτήτριας στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ιράν η δολοφονία της 23χρονης, Ρουμπίνα Αμινιάν, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που γίνονται στη χώρα.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν φοιτούσε στο Κολέγιο Σαριατί στην Τεχεράνη, όπου σπούδαζε σχέδιο υφάσματος και μόδας. Σύμφωνα με τη νορβηγικής έδρας οργάνωση Iran Human Rights, η Αμινιάν σκοτώθηκε την περασμένη Πέμπτη, αφού συμμετείχε σε διαμαρτυρία αμέσως μετά την αποχώρησή της από το κολέγιο.

The 24-year-old student Robina Aminian was shot dead in Tehran by the Islamic regime’s security forces while out protesting on the streets.



Rest in Peace Robina pic.twitter.com/U48hICY4cf — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

«Πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα, επικαλούμενες μαρτυρίες αυτοπτών, ανέφεραν στην Iran Human Rights ότι η νεαρή πυροβολήθηκε πισώπλατα, από κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να τη βρίσκει στο κεφάλι», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.

Δύο μέλη της οικογένειας είπαν στο Sky News πώς οι αρχές προσπάθησαν να τους εμποδίσουν να ανακτήσουν τη σορό της. Τελικά, κατάφεραν να την μεταφέρουν στο Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν, όπου της έκαναν μυστική ταφή.

«Αγωνίστηκε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικά της δικαιώματα», δήλωσε ο θείος της Ρουμπίνα στο CNN.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι, και δεν ήταν κάποιος που μπορούσες να ελέγξεις και να πάρεις αποφάσεις για λογαριασμό της».

Σημειώνεται ότι στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της, η ανεξάρτητη οργάνωση Human Rights Activists News Agency, ανέφερε ότι πλέον έχουν χάσει τη ζωή τους 598 άνθρωποι, αριθμός που αποτελεί τεράστια αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό των 203 νεκρών.

Προπαγάνδα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν επιχειρεί να ελέγξει το αφήγημα, προβάλλοντας εικόνες με δεκάδες σάκους πτωμάτων στο ιατροδικαστικό κέντρο της Τεχεράνης και αποδίδοντας τους θανάτους σε ενέργειες «ενόπλων τρομοκρατών».

Παράλληλα, πλάνα δείχνουν συγγενείς να περιμένουν έξω από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ για να αναγνωρίσουν σορούς.

Σύμφωνα με το CNN το καθεστώς στο Ιράν «προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί στην εξουσία, καθώς οι διαδηλώσεις το φέρνουν στο χείλος της αλλαγής».