Ρουμπίνα Αμινιάν: Οργή στο Ιράν για τον πυροβολισμό 23χρονης φοιτήτριας στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ιράν η δολοφονία της 23χρονης, Ρουμπίνα Αμινιάν, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που γίνονται στη χώρα.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν φοιτούσε στο Κολέγιο Σαριατί στην Τεχεράνη, όπου σπούδαζε σχέδιο υφάσματος και μόδας. Σύμφωνα με τη νορβηγικής έδρας οργάνωση Iran Human Rights, η Αμινιάν σκοτώθηκε την περασμένη Πέμπτη, αφού συμμετείχε σε διαμαρτυρία αμέσως μετά την αποχώρησή της από το κολέγιο.

«Πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα, επικαλούμενες μαρτυρίες αυτοπτών, ανέφεραν στην Iran Human Rights ότι η νεαρή πυροβολήθηκε πισώπλατα, από κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να τη βρίσκει στο κεφάλι», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.

Δύο μέλη της οικογένειας είπαν στο Sky News πώς οι αρχές προσπάθησαν να τους εμποδίσουν να ανακτήσουν τη σορό της. Τελικά, κατάφεραν να την μεταφέρουν στο Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν, όπου της έκαναν μυστική ταφή.

«Αγωνίστηκε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικά της δικαιώματα», δήλωσε ο θείος της Ρουμπίνα στο CNN.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι, και δεν ήταν κάποιος που μπορούσες να ελέγξεις και να πάρεις αποφάσεις για λογαριασμό της».

Σημειώνεται ότι στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της, η ανεξάρτητη οργάνωση Human Rights Activists News Agency, ανέφερε ότι πλέον έχουν χάσει τη ζωή τους 598 άνθρωποι, αριθμός που αποτελεί τεράστια αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό των 203 νεκρών.