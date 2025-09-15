Ο Τραμπ υποστηρίζει να σταματήσουν οι εταιρείες να δημοσιεύουν τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ «έριξε» τη Δευτέρα την ιδέα οι εταιρείες να σταματήσουν να παρέχουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις και να τις αντικαταστήσουν με εξαμηνιαίες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι η ιδέα αυτή είναι «υπό την έγκριση της SEC» και θα «εξοικονομήσει χρήματα και θα επιτρέψει στους διευθυντές να επικεντρωθούν στη σωστή διαχείριση των εταιρειών τους».

«Έχετε ακούσει ποτέ τη φράση, ότι “η Κίνα έχει μια προοπτική 50 έως 100 ετών στη διαχείριση μιας εταιρείας, ενώ εμείς διοικούμε τις εταιρείες μας σε τριμηνιαία βάση;;; Όχι καλό!!!”», είπε ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι η αξία των τριμηνιαίων εκθέσεων έχει αμφισβητηθεί και στο παρελθόν. Σε άρθρο γνώμης το 2018 στη Wall Street Journal, ο Γουόρεν Μπάφετ της Berkshire Hathaway και ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, υποστήριξαν την κατάργηση της τριμηνιαίας καθοδήγησης, αλλά όχι των οικονομικών αποτελεσμάτων, αναφέρει το CNBC.

«Κατά την εμπειρία μας, η τριμηνιαία καθοδήγηση συχνά οδηγεί σε μια ανθυγιεινή εστίαση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη εις βάρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ανάπτυξης και βιωσιμότητας», έγραψαν.

Οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις απαιτούν από τις εταιρείες να αναφέρουν τριμηνιαία, αν και η παροχή προβλέψεων είναι εθελοντική. Οι κανόνες μπορούν να αλλάξουν είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), είτε από το Κογκρέσο.

Οι υποστηρικτές του τρέχοντος συστήματος λένε ότι παρέχει στους επενδυτές έγκαιρες ευκαιρίες καθώς και διαφάνεια σχετικά με τις δημόσιες εταιρείες.

Παρά τα σχόλια του Τραμπ για την Κίνα, οι εταιρείες εκεί έχουν απαιτήσεις αναφοράς παρόμοιες με των ΗΠΑ, αν όχι αυστηρότερες. Οι κινεζικές εταιρείες πρέπει να καταθέτουν τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ωστόσο, αναφέρουν μόνο ανά εξάμηνο.

Η πρόταση του Τραμπ θα ήταν πιο κοντά στις πρακτικές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι εταιρείες υποχρεούνται να καταθέτουν εξαμηνιαία, αλλά μπορούν να εκδίδουν και τριμηνιαίες εκθέσεις εάν το επιλέξουν.

Νωρίτερα φέτος, το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο πρότεινε τη μετάβαση σε εξαμηνιαίες εκθέσεις, με το σκεπτικό ότι η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος θα επέτρεπε στις εταιρείες να επικεντρωθούν περισσότερο στο μακροπρόθεσμο.