Ο Τραμπ θέλει το νέο γήπεδο των Washington Commanders να φέρει το όνομά του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιθυμεί το νέο γήπεδο των Washington Commanders να φέρει το όνομά του, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ESPN.

Όπως αποκάλυψε ανώτερη πηγή του Λευκού Οίκου στο δίκτυο, ο Τραμπ έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του προς την ομάδα ιδιοκτησίας της ομάδας του NFL, με επικεφαλής τον Τζος Χάρις.

«Αυτό θέλει ο πρόεδρος, και πιθανότατα θα συμβεί», ανέφερε η πηγή.

Ο Τραμπ, φυσικά, δεν είναι άγνωστος στο να βάζει το όνομά του σε κτίρια, ξενοδοχεία, καζίνο και γήπεδα γκολφ ως επιχειρηματίας ακινήτων, πέρα από το ότι έχει πουλήσει προϊόντα με την επωνυμία Trump, που κυμαίνονται από αθλητικά παπούτσια μέχρι βίβλους.

«Θα ήταν ένα όμορφο όνομα, καθώς ήταν ο πρόεδρος Τραμπ που έκανε δυνατή την ανακατασκευή του νέου σταδίου», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στο ESPN το βράδυ της Παρασκευής μέσω email.

Το προγραμματισμένο θολωτό στάδιο αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα κατασκευαστεί στην Ουάσινγκτον, στο πρώην σημείο του σταδίου RFK, το οποίο υπήρξε η έδρα των τότε Washington Redskins από το 1961 έως το 1996. Το στάδιο των 65.000 θέσεων αναμένεται να ανοίξει το 2030.

Ένας εκπρόσωπος των Commanders, οι οποίοι παίζουν αυτήν τη στιγμή στο Northwest Stadium στο Landover του Μέριλαντ, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο στο ESPN το Σάββατο.

Εκτός από το Lambeau Field του Green Bay και το Soldier Field του Σικάγο, τα στάδια του NFL σχεδόν πάντα πουλούν τα επικερδή δικαιώματα ονομασίας τους σε εταιρικούς χορηγούς.

Μερικές εγκαταστάσεις έχουν και ψευδώνυμα και χορηγούς, όπως το GEHA Field στο Arrowhead Stadium του Κάνσας Σίτι και το Empower Field στο Mile High του Ντένβερ.

Πιθανότατα, οι Commanders θα μπορούσαν να πουλήσουν τα δικαιώματα ονομασίας και ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν τον Λευκό Οίκο· για παράδειγμα, Northwest Field at Trump Stadium.

Ο Τραμπ αναμένεται να παρακολουθήσει τον εντός έδρας αγώνα των Commanders την Κυριακή εναντίον των Detroit Lions, ως προσκεκλημένος του Χάρις.