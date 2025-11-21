Ο Τραμπ προβλέπει «πολύ πολιτισμένη» συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Μαντάνι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι θα «τα πάει καλά» με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντάνι, όταν συναντηθούν την Παρασκευή, στην πρώτη διά ζώσης συνάντηση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων που έχουν συγκρουστεί σε θέματα από τη μετανάστευση έως την οικονομική πολιτική.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει εκτοξεύσει απειλές για περικοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος έχει τακτικά επικρίνει μια σειρά από πολιτικές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για ενίσχυση της ομοσπονδιακής εφαρμογής της μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη, όπου τέσσερις στους δέκα κατοίκους είναι ξένοι υπήκοοι.

Ο 79χρονος πρόεδρος, πρώην κάτοικος της Νέας Υόρκης, έχει χαρακτηρίσει τον 34χρονο Μαντάνι «ριζοσπαστικό αριστερό τρελό», κομμουνιστή και «αντισημίτη», χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις για αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο Τραμπ όμως μετρίασε τη γλώσσα του την Παρασκευή καθώς πλησίαζε η συνάντηση, λέγοντας ότι αναμένει να είναι «πολύ πολιτισμένη» και επαίνεσε τον Μαντάνι για την «επιτυχημένη του πορεία».

«Τον χτυπούσα λίγο σκληρά», είπε ο Τραμπ στο “The Brian Kilmeade Show” στο Fox News. «Νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Κοιτάξτε, θέλουμε το ίδιο πράγμα: να κάνουμε τη Νέα Υόρκη ισχυρή».

Ο Μαντάνι ανέβασε μια φωτογραφία selfie με χαμόγελο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβηγμένη στην θέση ενός αεροπλάνου με προορισμό την Ουάσινγκτον.

Οι συναντήσεις στο Oval Office του Τραμπ έχουν αποδειχθεί απρόβλεπτες, περιλαμβάνοντας τόσο σεβαστές συναντήσεις με αντιπάλους όσο και απρόσμενες επιθέσεις σε επισκέπτες, όπως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα.

Ο Μαντάνι, που θα ορκιστεί δήμαρχος την 1η Ιανουαρίου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι είχε «πολλές διαφωνίες με τον πρόεδρο».

«Σκοπεύω να κάνω σαφές στον πρόεδρο Τραμπ ότι θα συνεργαστώ μαζί του σε κάθε ατζέντα που ωφελεί τους Νεοϋορκέζους», είπε στους δημοσιογράφους έξω από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. «Αν μια ατζέντα βλάπτει τους Νεοϋορκέζους, θα είμαι επίσης ο πρώτος που θα το πει».