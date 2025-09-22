Ο Τραμπ πουλάει «χρυσές βίζες», ενώ η Ευρώπη τις αποσύρει - Το παράδειγμα της Ελλάδας

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργεί νέες επιλογές για τους πλούσιους του κόσμου να μετακινηθούν στις ΗΠΑ, η Ευρώπη κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η γηραιά ήπειρος περιορίζει τα προγράμματα «χρυσής βίζας», αφού αυτά απέτυχαν να αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχαν αντίθετα αποτελέσματα, με εξαιρέσεις.

Στις περισσότερες, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, το κατώφλι για την απόκτηση διαμονής στην Ευρώπη ήταν πολύ χαμηλότερο από το όριο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που απαιτείται για την αμερικανική «Χρυσή Κάρτα» του Τραμπ.

Το Bloomberg προχώρησε σε μια επισκόπηση των προγραμμάτων «χρυσής βίζας» στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και της χώρας μας.

Η πολιτική της Ελλάδας

Επενδυτές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν χρυσή βίζα στην Ελλάδα αγοράζοντας ακίνητη περιουσία αξίας 800.000 ευρώ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή σε νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, η αξία της κατοικίας κυμαίνεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει επένδυση 250.000 ευρώ σε εμπορικό ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ακίνητα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και πρέπει να έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο από 120 τετραγωνικά μέτρα.

Άλλες επιλογές για την απόκτηση άδειας διαμονής περιλαμβάνουν επενδύσεις διαφόρων ποσών σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας ή ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων.

Οι πολίτες από την Κίνα και την Τουρκία είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες που έχουν λάβει χρυσές βίζες στην Ελλάδα, ενώ η ζήτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε μετά το Brexit. Οι αιτήσεις από το Ισραήλ έχουν αυξηθεί εν μέσω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Γάζα, ενώ πιο πρόσφατα αυξήθηκε η ζήτηση και από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τονίζει το διεθνές πρακτορείο.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για πέντε χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η επένδυση. Οι επενδυτές που λαμβάνουν τη βίζα δεν είναι υποχρεωμένοι να διαμένουν στην Ελλάδα.