Ο Τραμπ πλέκει το εγκώμιο στη Μελόνι: Είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι χαρακτηρίζοντάς την «έμπνευση για όλους».

«Η Τζόρτζια Μελόνι, η ΜΕΓΑΛΗ πρωθυπουργός της Ιταλίας, έγραψε ένα νέο βιβλίο (...) Η Τζόρτζια κάνει απίστευτη δουλειά για τον υπέροχο λαό της Ιταλίας (...) Είναι έμπνευση για όλους», έγραψε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος στο δίκτυό του Truth Social.

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ συνοδεύεται από μια φωτογραφία του εξωφύλλου του βιβλίου της Μελόνι, το οποίο μόλις μεταφράστηκε στα αγγλικά.

«Προμηθευτείτε το αντίτυπό σας σήμερα», προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Giorgia Meloni, the GREAT Prime Minister of Italy, has written a new Book, “I Am Giorgia: My Roots, My Principles.” Giorgia is doing an incredible job for the wonderful people of Italy, and this Book explores her journey of Faith, Family, and Love of Country, which gave her the… pic.twitter.com/YLRlAKMA3e — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025

Ο 79χρονος Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου δεν δίστασε να την αποκαλέσει «όμορφη νεαρή γυναίκα».

«Δεν μου επιτρέπεται να το πω, γιατί κανονικά τελειώνει η καριέρα σου αν το πεις, αλλά είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ήταν συμπρόεδρος της Συνόδου.

«Θα το ρισκάρω», πρόσθεσε ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών αναζητώντας με το βλέμμα του την Τζόρτζια Μελόνι. «Πού είναι; Δεν σας ενοχλεί αν πω ότι είστε όμορφη; Γιατί είναι αλήθεια».

«Είναι πολύ αξιοσέβαστη στην Ιταλία. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.