Reuters, Times of Israel

Νέες αντιδράσεις στη Μέση Ανατολή προκαλεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καλέσει ως μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και ανώτερους διπλωμάτες του Κατάρ.

Συγκεκριμένα, Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη συγκρότηση διεθνούς μηχανισμού που θα αναλάβει τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, παρουσιάζοντας τα βασικά πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Συμβούλιο Ειρήνης και την Εκτελεστική του Επιτροπή.

Στο σχήμα συμμετέχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Τουρκία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Ευρώπη, με στόχο την εποπτεία της προσωρινής διακυβέρνησης, της ασφάλειας και της ανοικοδόμησης της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η τουρκική προεδρία.

Μεταξύ των πλέον προβεβλημένων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ειρήνης περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο ανώτερος διπλωμάτης του Κατάρ Αλί Θαουάντι, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ, η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ Ριμ Αλ-Χασίμι και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία — δύο χώρες που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στο Ισραήλ για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα — αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην Ιερουσαλήμ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εποπτεύει την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), ένα επίσης νεοσύστατο όργανο Παλαιστινίων τεχνοκρατών, αρμόδιο για την παροχή βασικών υπηρεσιών στον πληθυσμό της Λωρίδας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο στενός συνεργάτης του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ο διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management, Μαρκ Ρόουαν, ο ισραηλινοκυπριακής καταγωγής επιχειρηματίας, Γιακίρ Γκαμπάι, η πρώην συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Σίγκριντ Κάαγκ και ο πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ.

Σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια της Λωρίδας και τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον διορισμό του υποστράτηγου Τζάσπερ Τζέφερς ως διοικητή της δύναμης.

Τέλος, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε και ένα πρόσθετο σχήμα, το Ιδρυτικό Εκτελεστικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Αργεντινή: Ο Μιλέι θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα - Προσκεκλημένη και η Αίγυπτος

Παράλληλα ο Μιλέι ανακοίνωσε ότι έλαβε «την πρόσκληση για την Αργεντινή να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης».

«Η Αργεντινή θα στέκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αντιμετωπίζουν με θάρρος την τρομοκρατία, που υπερασπίζονται τη ζωή και την περιουσία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή για εμάς να μοιραζόμαστε μια τόσο μεγάλη ευθύνη» πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ

Παράλληλα, όπως ανέφερε το Reuters, η Αίγυπτος εξετάζει πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος Τραμπ προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι για συμμετοχή στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας σε συνέντευξη Τύπου.