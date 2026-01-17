Τουρκία: Ο Τραμπ προσκαλεί τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η τουρκική προεδρία.

Σύμφωνα με ανάρτηση που προέρχεται από την τουρκική προεδρία στο Χ, «η κίνηση αυτή εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες για την πολιτική διαχείριση της επόμενης ημέρας στη Γάζα, μετά τις πολεμικές συγκρούσεις, με έμφαση στη σταθεροποίηση και την αποκατάσταση της περιοχής».

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.



Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin… — Burhanettin Duran (@burhanduran) January 17, 2026

Παράλληλα, η Αίγυπτος εξετάζει πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος Τραμπ προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι για συμμετοχή στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας σε συνέντευξη Τύπου.

Το Συμβούλιο προβλέπεται να εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό εύθραυστη εκεχειρία από τον Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ορισμένα από τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος ορίστηκε μέλος του λεγόμενου «Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γάζας».

Στο ίδιο όργανο συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, καθώς και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις αμερικανικές προσπάθειες για τη διαχείριση της επόμενης ημέρας στη Γάζα, με στόχο την προσωρινή διοίκηση και τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας.



