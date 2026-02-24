Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν περιέλθει σε τέλμα, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να βρίσκονται σε αδιέξοδο και τις μάχες να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σε στασιμότητα ύστερα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, σύμμαχοι αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία πριν από τους εορτασμούς της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου, τους οποίους θα φιλοξενήσει ο Τραμπ.

Ωστόσο, ανώτεροι Ευρωπαίοι και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι έτοιμος να αποδεχθεί συμφωνία που δεν ικανοποιεί τα βασικά του αιτήματα.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεπεράσει αρκετές προθεσμίες και ακόμη και Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται κατ’ ιδίαν ότι δεν διαφαίνεται διάθεση υποχώρησης της Μόσχας από τις μαξιμαλιστικές της θέσεις. Η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, συμπληρώνει τέσσερα χρόνια χωρίς ορατό τέλος.

Παρά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία το 2025 με υπόσχεση ταχείας λήξης της σύγκρουσης, η αμερικανική διπλωματία προσκρούει στις ρωσικές απαιτήσεις για εδαφικά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία και στον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Τρεις γύροι τριμερών συνομιλιών φέτος σε Άμπου Ντάμπι και Γενεύη δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν σε μεγάλο βαθμό παραγκωνιστεί, παρότι χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο μετά τη μείωση της αμερικανικής βοήθειας.

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον φαίνεται να δοκιμάζουν ποια πλευρά θα υποχωρήσει πρώτη: είτε η Ρωσία σε «κόκκινες γραμμές» όπως ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς, είτε οι ΗΠΑ περιορίζοντας τη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα απογοήτευση για τον αργό ρυθμό των συνομιλιών, ασκώντας κατά καιρούς πίεση και προς το Κίεβο για παραχωρήσεις.

Παρά τις μεγάλες απώλειες και την οικονομική πίεση, ο Πούτιν δεν δείχνει πρόθυμος να υπαναχωρήσει, ενώ η Ουκρανία απορρίπτει την αποχώρηση από τις οχυρωμένες θέσεις της στο Ντονέτσκ και προτείνει κατάπαυση πυρός στις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου.

Διπλωμάτες εκφράζουν ανησυχία ότι μια ενδεχόμενη κατάπαυση πυρός θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να συνεχίσει υβριδικές επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης. Την ίδια ώρα, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας παραμένουν περιορισμένα, αντιστοιχώντας σε λιγότερο από το 1% της ουκρανικής επικράτειας τα τελευταία τρία χρόνια.