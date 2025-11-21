Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να άρει τις κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.

«Δεν κάνω τίποτα που να σχετίζεται με την άρση των κυρώσεων», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών «τίθενται σε ισχύ πολύ σύντομα». «Και είναι πολύ ισχυρές, πολύ ισχυρές. Κάνουν την πώληση πετρελαίου πολύ δύσκολη», υπογράμμισε ο Αμερικανός ηγέτης.

Τον προηγούμενο μήνα, στις 22 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Lukoil και τη Rosneft, για τη συνεισφορά τους στη χρηματοδότηση του σχεδόν τετραετούς πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Lukoil αντιμετωπίζει αυξανόμενες διαταράξεις στα ξένα περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ένα σύνολο αδειών, μία εκ των οποίων εξουσιοδοτεί τις εταιρείες να συνομιλούν με τη Lukoil μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου σχετικά με την αγορά των ξένων περιουσιακών της στοιχείων.