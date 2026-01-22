Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της JP Morgan Chase με την κατηγορία της διακοπής τραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Πέμπτη το CNBC.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η JP Morgan παραβίασε τις δικές της πολιτικές, στοχεύοντας τον, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί το «πολιτικό κλίμα», και κλείνοντας αρκετούς από τους λογαριασμούς του.

Είπε ότι η τράπεζα «χωρίς ντροπή» καυχιόταν για 225 χρόνια ότι εξυπηρετούσε τους πελάτες με σεβασμό και εργάζονταν επιμελώς για να διατηρήσει τις βασικές της αξίες.

«Παρά το ότι ισχυριζόταν ότι τηρούσε αυτές τις αρχές, η JPMC τις παραβίασε κλείνοντας μονομερώς - και χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση - αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς των ενάγοντων», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ότι σκοπεύει να μηνύσει την JP Morgan κάποια στιγμή τις επόμενες δύο εβδομάδες για την υποτιθέμενη «απομάκρυνσή» του από την τράπεζα μετά την επίθεση των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Αν και λυπούμαστε που ο Πρόεδρος Τραμπ μας μήνυσε, πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμα του Προέδρου να μας μηνύσει και το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας» ανέφερε η JP Morgan σε ανακοίνωσή της.

«Η JPMC δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Κλείνουμε λογαριασμούς επειδή δημιουργούν νομικό ή κανονιστικό κίνδυνο για την εταιρεία. Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, αλλά συχνά οι κ Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα παραπέμψει το θέμα στον εξωτερικό σύμβουλο του προέδρου.

Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πολιτική πίεση, ιδίως από συντηρητικούς που υποστηρίζουν ότι οι δανειστές έχουν υιοθετήσει ακατάλληλα «προοδευτικές» πολιτικές θέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν κάνει διακρίσεις σε βάρος ορισμένων κλάδων, όπως των πυροβόλων όπλων και των ορυκτών καυσίμων.

Η πίεση αυτή εντάθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να ισχυρίζεται σε συνεντεύξεις ότι ορισμένες τράπεζες αρνήθηκαν να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτόν και σε άλλους συντηρητικούς. Οι τράπεζες έχουν αρνηθεί τον ισχυρισμό.

Μια αμερικανική ρυθμιστική αρχή τραπεζών δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι εννέα μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ είχαν στο παρελθόν επιβάλει περιορισμούς στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ορισμένους αμφιλεγόμενους κλάδους, σε μια πρακτική που συνήθως περιγράφεται ως «debanking».

Πέρυσι, η JP Morgan δήλωσε ότι συνεργαζόταν με έρευνες κυβερνητικών οργανισμών και άλλων φορέων σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της, ενόψει της πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει τις τράπεζες για υποτιθέμενη απομάκρυνση τραπεζικών υπηρεσιών.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές εξέτασαν τις ίδιες τις πρακτικές τους για να διαπιστώσουν εάν οι υπερβολικά αυστηρές εποπτικές πολιτικές αποθάρρυναν τις τράπεζες από την παροχή υπηρεσιών σε ορισμένους τομείς.

Οι αξιωματούχοι υπό την ηγεσία του Τραμπ έχουν επίσης προχωρήσει σε χαλάρωση της εποπτείας, με τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών να δηλώνουν πέρυσι ότι θα σταματήσουν να ελέγχουν τις τράπεζες με βάση τον λεγόμενο «κίνδυνο φήμης».

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να επιβάλλουν κυρώσεις σε ιδρύματα για δραστηριότητες που δεν απαγορεύονταν ρητά, αλλά θα μπορούσαν να τα εκθέσουν σε αρνητική δημοσιότητα ή δαπανηρές δικαστικές διαμάχες.

Οι τράπεζες διαμαρτύρονται όλο και περισσότερο ότι το πρότυπο του κινδύνου φήμης είναι ασαφές και υποκειμενικό, δίνοντας στις εποπτικές αρχές ευρεία διακριτική ευχέρεια να αποθαρρύνουν τις εταιρείες από την παροχή υπηρεσιών σε ορισμένα άτομα ή κλάδους.

Ο κλάδος έχει επίσης υποστηρίξει ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να επικαιροποιήσουν τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος, οι οποίοι μπορούν να υποχρεώσουν τις τράπεζες να κλείσουν ύποπτους λογαριασμούς χωρίς να δώσουν εξηγήσεις στους πελάτες.